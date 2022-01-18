  • 18°C
香港時間 : 2022118日 (週二) 12:52
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 李嘉欣 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】孔繁毅指若再無其他輸入個案傳出社區　有望農曆年前截斷傳播鏈

社會 11:14 2022/01/18

分享：

熱門 李嘉欣 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

港大醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅。（資料圖片）

源頭不明個案女患者日前確診，女患者（＃13047）帶有L452R變種病毒，居於香港仔東勝道4號，於銅鑼灣渣甸街寵物店Little Boss工作（即看：下一頁）。港大醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅表示，若再沒有其他輸入個案傳出社區，並已找出第四、五代的接觸者，有機會可望在農曆年前後，截斷全部傳播鏈。

孔繁毅今早（18日）接受電台訪問時指，帶Delta變種病毒的女患者，有可能是因為走漏的輸入個案而受到感染。至於店內的寵物是否帶有病毒，當局正在檢驗，但他認為機會較微，因為寵物店只有女患者員確診而其他同事未有染病。

他又不排除幾個可能性，例如店員是否已打兩劑疫苗，保護性較強，遇到病毒量低的個案後受感染，但由於病毒量低，變相減低傳播風險。他又說，若未來數天再無出現其他相關個案，有機會在農曆年前已斷Delta的傳播鏈。

至於其他Omicron個案，孔繁毅表示，若再沒有其他輸入個案傳出社區，並已找出第四、五代的接觸者，有機會可望在農曆年前後，截斷全部傳播鏈，又指基本上大部分航班已熔斷，輸入外來病毒機會低。

另外，早前確診的43歲女病人（#13045）再有9位密切接觸者初步陽性（即看：下一頁）。孔繁毅表示，Omicron的傳播性很高，認為檢測及檢疫的時間一定要做得足夠，盡量希望可以在檢疫時揪出確診；另Omicron的潛伏期短，大部分個案在21天內已找到。他又說，難以排除女患者是本身已感染或是檢疫後才受到感染，若女患者是在酒店感染，相信與酒店的換氣、通風等問題有關。

此外，衞生防護中心聯席科學委員會昨更新暫擬指引，建議5至11歲小童可於大腿位置，接種成人三分之一劑量的復必泰，及後相隔12星期再打次劑（即看：下一頁）。同樣為新冠疫苗顧問專家委員會成員的孔繁毅表示，英國等地出現兒童疫苗的短缺，認為有關做法正確，如果有獨立的中心負責接種，訓練藥劑師及護士，加上設立外展隊，相信有助提高接種率；另強調有關劑量是非常安法。

最新影片推介：【TOPick診症室】接種科興疫苗年齡降至5歲　藥劑師崔俊明籲3類兒童不宜打針

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：郭詩詩

相關文章

【新冠肺炎】國泰安排機組人員「客機去貨機返」　林鄭指當局正調查有否違規
今日 10:03
【新冠肺炎】國泰安排機組人員「客機去貨機返」　林鄭指當局正調查有否違規
【新冠肺炎】林鄭指「禁足」做全民檢測在港不適用　往後繼續以「願檢盡檢」方法檢測
今日 10:13
【新冠肺炎】林鄭指「禁足」做全民檢測在港不適用　往後繼續以「願檢盡檢」方法檢測
【不明源頭】女寵物店員確診所屬店舖逾10間分店　食衞局與漁護署下午交代
今日 10:34
【不明源頭】女寵物店員確診所屬店舖逾10間分店　食衞局與漁護署下午交代

你可能感興趣

【新冠肺炎】國泰安排機組人員「客機去貨機返」　林鄭指當局正調查有否違規
今日 10:03
【新冠肺炎】國泰安排機組人員「客機去貨機返」　林鄭指當局正調查有否違規
【新冠肺炎】林鄭指「禁足」做全民檢測在港不適用　往後繼續以「願檢盡檢」方法檢測
今日 10:13
【新冠肺炎】林鄭指「禁足」做全民檢測在港不適用　往後繼續以「願檢盡檢」方法檢測
【不明源頭】女寵物店員確診所屬店舖逾10間分店　食衞局與漁護署下午交代
今日 10:34
【不明源頭】女寵物店員確診所屬店舖逾10間分店　食衞局與漁護署下午交代
疫苗 BioNTech 強制檢測 科興 新冠肺炎疫情 電台 新冠肺炎 香港大學李嘉誠醫學院 衞生防護中心 英國

最高瀏覽

【消委會】逾9成半咖啡檢出基因致癌物丙烯酰胺　雀巢牌即溶咖啡粉樣本含量最高
10:25 2022/01/17
【消委會】逾9成半咖啡檢出基因致癌物丙烯酰胺　雀巢牌即溶咖啡粉樣本含量最高
【初步確診】43歲女確診者傳染力強　9位密切接觸者初步陽性包括5位同住家人
17:07 2022/01/17
【初步確診】43歲女確診者傳染力強　9位密切接觸者初步陽性包括5位同住家人
【新冠肺炎】新增7宗確診　包括1宗本地個案3宗本地相關個案【不斷更新】
16:31 2022/01/17
【新冠肺炎】新增7宗確診　包括1宗本地個案3宗本地相關個案【不斷更新】