【新冠肺炎】孔繁毅指若再無其他輸入個案傳出社區　有望農曆年前截斷傳播鏈

▲ 港大醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅。（資料圖片）

源頭不明個案女患者日前確診，女患者（＃13047）帶有L452R變種病毒，居於香港仔東勝道4號，於銅鑼灣渣甸街寵物店Little Boss工作（即看：下一頁）。港大醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅表示，若再沒有其他輸入個案傳出社區，並已找出第四、五代的接觸者，有機會可望在農曆年前後，截斷全部傳播鏈。

孔繁毅今早（18日）接受電台訪問時指，帶Delta變種病毒的女患者，有可能是因為走漏的輸入個案而受到感染。至於店內的寵物是否帶有病毒，當局正在檢驗，但他認為機會較微，因為寵物店只有女患者員確診而其他同事未有染病。

他又不排除幾個可能性，例如店員是否已打兩劑疫苗，保護性較強，遇到病毒量低的個案後受感染，但由於病毒量低，變相減低傳播風險。他又說，若未來數天再無出現其他相關個案，有機會在農曆年前已斷Delta的傳播鏈。

至於其他Omicron個案，孔繁毅表示，若再沒有其他輸入個案傳出社區，並已找出第四、五代的接觸者，有機會可望在農曆年前後，截斷全部傳播鏈，又指基本上大部分航班已熔斷，輸入外來病毒機會低。

另外，早前確診的43歲女病人（#13045）再有9位密切接觸者初步陽性（即看：下一頁）。孔繁毅表示，Omicron的傳播性很高，認為檢測及檢疫的時間一定要做得足夠，盡量希望可以在檢疫時揪出確診；另Omicron的潛伏期短，大部分個案在21天內已找到。他又說，難以排除女患者是本身已感染或是檢疫後才受到感染，若女患者是在酒店感染，相信與酒店的換氣、通風等問題有關。

此外，衞生防護中心聯席科學委員會昨更新暫擬指引，建議5至11歲小童可於大腿位置，接種成人三分之一劑量的復必泰，及後相隔12星期再打次劑（即看：下一頁）。同樣為新冠疫苗顧問專家委員會成員的孔繁毅表示，英國等地出現兒童疫苗的短缺，認為有關做法正確，如果有獨立的中心負責接種，訓練藥劑師及護士，加上設立外展隊，相信有助提高接種率；另強調有關劑量是非常安法。

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責任編輯：郭詩詩