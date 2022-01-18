【著數優惠】7-Eleven買新年禮盒指定零食滿$188　即送Hello Kitty或AP鴨「常滿玻璃樽套裝」

▲ 7-Eleven推賀年購物優惠。

臨近農曆新年，7-Eleven為大家準備了不同的購物驚喜，即日起，於7-Eleven分店購買新年禮盒或指定零食產品滿$188即送Hello Kitty或Ahiru no Pekklee（AP鴨）「常滿玻璃樽套裝」1套，，更可以自由選擇款式，粉絲們不容錯過！

▲ 於7-Eleven買新年禮盒或指定零食產品滿$188，即送「Hello Kitty／AP鴨常滿玻璃樽套裝」1 套。（圖片由7-Eleven提供）

2位Sanrio角色 Hello Kitty及AP鴨組成了兩款「常滿玻璃樽套裝」，配備「玻璃樽」 及「玻璃杯」各一個。瓶身和杯身印有新年氣氛的桃花、雲海、 年桔等圖案及Hello Kitty或AP鴨，瓶蓋上更有角色圖案的凹凸造型，可愛又實用，可以為家中增添新年氣氛。

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7-Eleven指玻璃樽以食品級Borosilicate玻璃製造，具有通透感，耐冷耐熱，耐受溫度0-100℃，加上流線型樽身設計，方便拿取，不易跣手。

玻璃樽容量約850ml，尺寸高約22厘米，直徑約8.9厘米，，適合於辦公室或家中使用。另外，玻璃樽是透明瓶身設計，大家可以自製不同的飲品或水果茶打卡。

玻璃杯容量約330ml，杯身高約8.3厘米，杯口直徑約9厘米。玻璃杯可倒轉蓋於玻璃樽上，節省收納空間。7-Eleven表示整套玻璃樽套裝都通過歐盟和美國FDA對食物接觸容器的要求，大人及小朋友皆可安心使用。

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「Hello Kitty／Ahiru no Pekkle 常滿玻璃樽套裝」換領詳情：

即日起，顧客於7-Eleven 分店購買新年禮盒或指定零食產品滿$188，即送 「Hello Kitty／Ahiru no Pekkle常滿玻璃樽套裝」1 套，可自選款式，款式視乎分店現貨數量而定。

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記者：蕭雅文