【不明源頭】43歲巴裔女子基因分析屬本港首宗「Omicron BA.2」　蕭傑恒：嚴重性可能比北角空姐群組大

▲ 43歲巴裔女子基因分析屬本港首宗「Omicron BA.2」。

昨日（17日）確診的23歲女寵物店員工，帶有L452R變種病毒，仍然未找感染源頭。行政長官林鄭月娥今早（18日）出席行會前提到本港疫情方面，指擔心兩個群組在社區的傳播，包括源頭不明個案女寵物店員感染的Delta變種病毒，她又說，由於寵物店的風險涉及動物，而且該店在全港九有10多間分店，昨日在動物方面已做了大量的工作，宣布今日稍後時間，食衞局會與漁農自然護理署會召開記者會，交代有關個案最新情況（詳情即看【下一頁】）。

理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒在一個電台節目表示，團隊分析寵物店女職員的病毒基因，發現與上月由巴基斯坦來港的一名患者所帶的病毒較似，但仍有17個突變不同，可以否定有直接或間接傳播關係，因為有2至3個突變不同才還可視為有關係，暫未能分辨病毒來源，他形容這宗個案的感染源頭是無頭公案。蕭傑恒表示，不排除本港一直有Delta變種病毒的隱形傳播鏈，指如果從人傳人方面沒有頭緒，另一個研究方向是看會否是動物傳人，未來兩日要留意有否出現社區擴散，但認爲不用太擔心 Delta及Omicron變種病毒同時在社區傳播。

▲ 蕭傑恒指巴裔婦屬亞型BA.2屬本港首宗，嚴重性恐較空姐群組大。（資料圖片）

另外，43歲巴基斯坦女子從隔離酒店返回社會後確診Omicron，昨日她再有９名密切接觸者呈初步陽性（詳情即看【下一頁】）。蕭傑恒指，巴裔女子病毒屬於亞型BA.2，與之前本港感染Omicron的患者病毒BA.1不同，屬於本港社區發現的首例，雖未清楚BA.2的傳播性，但肯定的是已觸發了另一條傳播鏈。他表示，巴裔女子第一代傳播已出現「1傳9」，他擔心巴裔女子的群組嚴重性可能比北角空姐群組大。

對於三日前病毒可否控制著都似乎可以，但觸發了這個BA.2後真的令人擔心，因為她是一個人已傳播了九個緊密接觸者，即第一代傳播已有九個人開始。這九個人在社區中再引發九個人染病時，其嚴重性可能有機會較北角空姐群組大。

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責任編輯：李榮忠