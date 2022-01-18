【強制檢疫】酒店業界稱檢疫酒店疑現交叉傳播屬個別事件　強調跟足當局嚴謹防疫指引

▲ 酒店業界稱檢疫酒店疑現交叉傳播屬個別事件，強調跟足當局嚴謹防疫指引。（黃傑偉攝）

本港第五波疫情持續，一名居於深水埗大坑東道83號大坑東邨東滿樓的43歲女病人，去年年底在巴基斯坦經航班EK384抵港，其後在油麻地香港海景絲麗酒店進行強制檢疫，期間進行的6次檢測均呈陰性，至前日（14日）再次進行檢測，樣本檢測結果呈初步陽性；當局指該酒店在12樓及4樓疑出現傳播情況，詳情即看【下一頁】。

旅遊業促進會總幹事兼奧斯酒店營運總監崔定邦今日（18日）在港台節目表示，該檢疫酒店懷疑出現交叉傳播屬個別事件，稱政府對檢疫酒店有嚴謹的指引，檢疫人士只有在送餐及檢測時可以打開房門，當出現檢疫人士走出房間的情況須呈報當局，強調普遍酒店房間的負壓水平已達當局要求，確保房內的空氣會經由抽風系統排出大廈外。

他強調，酒店職員在送餐時，每到一間房間後會隔一段時間才會送下一間房，亦已要求檢疫人士在取餐時佩戴口罩，酒店會安排來自不同風險地區的旅客，入住不同樓層，在高風險樓層及房間會放置更多空氣清新機，降低傳播機會，業界亦會參考政府專家最新建議，按檢疫人士入住時間，安排專屬樓層進行隔離檢疫，強調會跟隨政府的指引。

當局透過第五輪防疫抗疫基金向旅遊業提供支援，崔定邦歡迎當局迅速向業界發放資助，然而旅遊巴士的車主及車公司沒有資助，而今年4月銀行將停止還息不還款的貸款計劃，強調他們正面對龐大的經營壓力。

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記者：陳麗娜