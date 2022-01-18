【家庭悲劇】六旬婦家中倒斃身障兒懵然不知　呆坐伴屍一周：媽媽只是睡着了

▲ 台灣一名老婦在家中倒斃，身障兒懵然不知。

台灣桃園市一名69歲周姓婦人，日前被里長發現陳屍在家中客廳座椅上，身上出現屍斑及傳出惡臭，死亡時間約一周。與老婦相依為命、患有身心障礙的42歲兒子不知道媽媽已離世，一直呆坐在旁，還向警察表示「媽媽只是睡着了」，令人心酸。

綜合台媒報導，事件發生在15日，桃園市中壢區某住宅內傳出惡臭，鄰居發現後向里長通報。里長與警方上門查看後發現，老婦坐在客廳椅子上，面部發黑且身上出現屍斑，估計死亡約一周。其42歲兒子呆坐在旁，不知媽媽已離世，並向警方表示媽媽睡着了，自己有替她蓋被，又指媽媽身上的屍斑因「天氣冷才這樣，過一陣子脫皮就會好」。

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老婦育有三子

據里長所指，老婦的丈夫在2、3年前病逝，她本身有中度身心障礙，三名兒子亦有不同程度的身心障礙。次子和三子長年住在院舍內，只剩大兒子與老婦同住。大兒子身心狀況不穩定，沒法工作，每日留在家無所事事，常坐在椅子上發呆，偶爾陪伴媽媽外出買東西。

他續指社工對上一次探訪是一個月前，當時大兒子不願讓對方進入家中，之後很久沒看到這對母子再出門，直至鄰居通報才發現老婦已死亡。里長表示將協助處理婦人身後事，將遺體火化並安置在公墓，亦會設法找資源幫助老婦大兒子。

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責任編輯︰王明芳