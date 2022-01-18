【對抗濕疹】5大賀年食品陷阱易誘發小兒濕疹風險　中醫：年糕風險高過蘿蔔糕

▲ 中醫稱，賀年食品中年糕風險高過蘿蔔糕，易誘發小兒濕疹風險。

新年將至，不少家庭均會有賀年食品慶祝佳節，但有中醫師提醒，5種賀年食品猶為容易引發小兒濕疹爆發，當中年糕風險高過蘿蔔糕。

中醫師胡凱淋表示，以5粒* 為最危險，以下為要小心引發濕疹之5種賀年食品。

1. 蘿蔔糕

高危指數：***

蘿蔔糕高危，原因是濕疹小孩容易對蝦、蟹敏感，而蘿蔔糕多會加入蝦米、蝦乾等製作，多吃或會引發小孩敏感。此外，蘿蔔糕內的臘味，油份重，加上油煎，屬中醫所說的「肥甘厚膩」，會增加脾胃負擔，造成痰濕積聚，令濕疹惡化。

2. 年糕

高危指數：****

年糕由糯米製造而成，糯米黏濟難以消化，同樣會增加脾胃負擔，造成脾虛濕困，誘發濕疹。

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3. 油炸食物︰煎堆、角仔

高危指數：***

油炸食物既燥熱，亦生痰，痰濕礙胃，減弱脾胃運化功能，痰濕積聚則引發濕疹；燥熱上火易咽痛，亦是另一個會引致痰濕生的原因。

4. 甜食︰糖蓮藕、朱古力

高危指數：**

中醫說「甘味入脾」，甜食滋膩礙胃，多吃更會影響小朋友進食正餐之胃口，影響到日常進食。不過，亦因為這類甜食都以一小塊一小塊包裝，家長較容易控制小朋友食量。小嚼可以，過量才會有負面影響。

5. 堅果︰花生、瓜子

高危指數：**

濕疹兒童脾腎較弱，較容易兼發花生或其他堅果類食物有敏感。花生可以導致過敏性休克，嚴重者會致命。

不過，亦有研究指出，花生敏感與濕疹爆發並沒有直接關係。家長應多留意濕疹小朋友是否有個別食物敏感狀況。

胡醫師稱，其實，不論食物好壞，任何食物都不應進食過量，過量會對身體有不良後果，中庸之道才是最重要。

另營養師李棋華（Rosanne）早前分享，濕疹患者要特別避開3類食物，並列舉易誘發濕疹的膳食組合。

3類易誘發濕疹的食物

Rosanne表示，濕疹分為先天性及後天引起。都市人壓力大，易誘發濕疹，發作率可達15至20%。此外，濕疹也與飲食習慣息息相關。有研究指出，2歲以下的小朋友，5個就有1個有濕疹。另有研究指出，以下三大類食物會誘發濕疹。

1.牛奶類製品

易誘發濕疹的物質：酪蛋白

原因：難消化，身體會對其產生抗體

濕疹患者宜避免食用奶類製品

2.雞蛋白製品

易誘發濕疹的物質：黏蛋白

原因：身體會對其產生抗體

濕疹患者宜避免食用此類食物，如：煎蛋、炒蛋、含蛋的炒飯、蛋糕。

3.麩質

麩質是五穀類的蛋白質結構，普遍可於小麥類、大麥類、燕麥類中發現。

濕疹患者宜避免食用含麩質食物，譬如：麵包、意粉、薄餅、餅乾。

一日三餐飲食陷阱

Rosanne續指，即使戒吃吃魚、蝦、蟹、蠔，但一日三餐中進食以下食物，濕疹問題也未必有好轉。

早餐：蛋三文治、牛奶

午餐：卡邦尼意粉

下午茶：餅乾

晚餐：薄餅

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責任編輯︰王明芳