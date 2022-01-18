【新春2022】麗思卡爾頓酒店推賀年餐飲　天龍軒賀年菜式＋$688起冬日盆菜

▲ 麗思卡爾頓酒店推賀年餐飲。

新一年，香港麗思卡爾頓酒店於新春期間準備一連賀年串餐飲推廣及住宿優惠，當中包括米芝蓮二星食府天龍軒推出一系列賀年菜及點心、Café 103 及大堂酒廊分別推出以茶製成的東方特色下午茶，外賣美食及新春天際住宿體驗，讓大家可以與家人迎新春！

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天龍軒新年菜譜

米芝蓮二星食府天龍軒在今個新春準備了一系列賀年菜式，酒店指賀年菜式會由天龍軒主廚劉秉雷師傅親自主理。

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當中推介「百花笑顏開」—百花釀北海道遼參、「魚躍鳶飛翔」—魚子醬星斑魚湯糯米飯、「發財皆好市」—髮菜竹笙卷伴金蠔、「峨嵋尊頂」— 原隻金蠔燒鵝酥、「玉盒珍饈」青蔥和牛煎餅等等。點心方面則有韮菜帶子腐皮卷及魚子龍蝦燒賣等。

Café 103「品茗之旅」下午茶

Café 103即日起至3月31日推出「品茗之旅」下午茶，酒店表示下午茶以十款茶葉製作，當中推介中式茶葉蛋 迷你三文治、雞肉甜粟米千層可麗餅配粟米鬚茶啫喱、甜點方面則有阿薩姆紅茶朱古力泡芙及柚子金萱茶杯等等。

▲ Café 103「品茗之旅」下午茶 。（圖片由酒店提供）

價錢：每位港幣$438; 兩位港幣$718

供應時間：星期一至日及公眾假期，下午3時15分至5時15分

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大堂酒廊「East Feast」下午茶

▲ 「East Feast」下午茶 。（圖片由酒店提供）

酒店大堂酒廊亦有推出「East Feast」下午茶，即日起會以傳統中國食材製作出各款咸甜點，咸點包括中國傳統小食「煎堆」的香烤茄子蓉配忌廉芝士球、醃鮑魚配露筍慕絲撻等，甜點方面包括龍眼荔枝慕絲撻、朱古力豆腐芝士蛋糕等。

價錢：每位港幣$438; 兩位港幣$718

供應時間：

星期一至四，下午3時至6時

星期五至日及公眾假期，首輪時間：下午2時至4時，次輪為下午4時30分至6時30分

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外賣美食

▲ 冬日盆菜。（圖片由酒店提供）

麗思卡爾頓酒店推出冬日盆菜，讓大家可以在家中享用，當中有多達18款食材，包括五頭原隻鮑魚、花膠、海參、瑤柱、黃金蠔豉和海蝦等。冬日盆菜設有不同人數分量選擇，大家可根據家庭人數而選擇分量！

除了中式菜餚外，酒店亦有環球外賣菜式，包括烤肉套餐至下午餐，農曆新年安在家中都可以享用不同的美食！

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新春天際住宿體驗

新年期間，麗思卡爾頓酒店由2022年1月31日至2月7日推出「新春天際住宿體驗」，房間會有新春佈置，送上芒果蛋糕及香檳一枝，還有翌日雙人早餐，讓大家迎新春！

價錢：每房每晚港幣$4,099起。

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記者：蕭雅文