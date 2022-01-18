【逆轉人生】單親媽媽沉淪毒海因前夫屢入獄患輕度抑鬱　為愛女戒毒創美容事業︰想她生活更好

▲ 90後Emily自中學起染上毒癮，至9年前懷上女兒後才決定戒毒。

人誰無過，過而能改，善莫大焉。90後女生Emily自中一起受朋友影響沉淪毒海，就算曾入戒毒中心亦屢戒不果，直至19歲時發現懷有身孕才成功戒毒。後來又因丈夫多次犯事入獄，令她患上輕度抑鬱，最終狠下心腸離婚。

前年這位單親媽媽決定重新開始，參加非牟利團體主辦的創業計劃，由零開始學做美容生意，希望能努力工作，讓女兒將來過更好的生活。

▲ 她獲得5萬元創業起動資金，開始美容事業，現不時會回善導會分享自己的經驗，勉勵同路人。（受訪者提供）

心癮，總是人類最大的敵人之一。Emily自中一起開始接觸毒品，但就因為「心癮」遲遲未能將毒癮戒掉。「當時身邊大多數朋友都有吸毒，朋友叫我試，我就抱着人食我又食的心態。」

Emily是家中的么女，雖然有父母及兄姐愛錫，但大家不擅溝通，以致關係一般。

後生時代，朋友就代表一切。很多人吸毒可能因為家庭有問題或生活不快樂，但我的原因與家人無關，純粹貪玩，很享受吸毒後free了那一下的感覺。家人從來沒有放棄過我，父母亦有勸我戒，但我從不會聽。

曾入戒毒所難止心癮

反叛的她甚至試過離家出走要入女童院，後來更被社署福利官強制送往戒毒中心近兩年。雖然期間曾嘗試戒甩過，但離開戒毒所重遇朋友後，在引誘下又再重蹈覆轍。即使要定期驗尿，亦會把握走盞位偷偷地吸。

「通常吸完那刻會好辛苦，就會想絕不能有下次。但隨後心癮作祟，又會令我繼續。起初是一班人吸，後來心癮大到就算沒朋友在身邊，都會自己吸，好像被蟻咬般。」

斷斷續續吸毒維持了四、五年，最後驅使她的起心肝戒毒的，就是19歲時那一次「意外」。

我發現自己懷孕了，決定正式戒毒，我很擔心毒品會影響胎兒，怕會生出一個不正常的小朋友。當下心情非常掙扎，很怕自己會返轉頭，尤其是不開心時特別想食，我知一吸毒就會控制不到自己，真的會累到她。 產檢時，她比一般嬰兒遲照到心跳，那刻非常惶恐，後來她出世後一切正常，我覺得自己算是執到，始終自己做了這麼多『衰嘢』。

懷孕後她與男友結婚，原以為可以自此相夫教子，一切重回正軌，怎料卻是另一個噩夢開始。

「我發現大家的想法和價值觀有分歧，相處、溝通都出現問題。我以為有家庭及小朋友後，平平穩穩打份工便可以，但他追求的完全不同，他根本未定性。」

狠心離婚獨力湊女

丈夫更因屢次犯事不停出入監獄，單是婚後已兩次入獄，而且非短時間。家庭頓失經濟支柱，Emily就要肩負養家湊女兩職，造成極大心理重擔。

「我覺得女兒的學校活動應該一家人去，小朋友會開心點。但有時會很擔心其他家長會否知道她爸爸原來正坐監，會不斷找藉口掩飾。另外也怕親戚朋友的閒言閒語，壓力大到失眠及心悸，有輕度抑鬱症需要去看精神科。」

就在大約3年前丈夫再入獄時，她決定狠下心腸與他分開，獨力照顧女兒。為了應付家中開支，Emily有兩年多時間要日打兩份工賺錢，根本無暇湊女，惟有將她交托奶奶照顧。

▲ 平日Emily會盡量抽時間帶女兒到主題公園或太空館等遊玩，增進大家感情。

「雖然和丈夫分開了，但奶奶仍非常關心我們。這兩年絕對是最難過，始終要工作，未必經常見到女兒，更會擔心小朋友不知有何感受，父母不在身邊，會很心悒。但對我來說，與一個不能互相幫忙的丈夫再糾纏，或許分開後的路會更易行。」

後來遇上社會運動，加上身體日漸變差，Emily決定放棄晚上的兼職接女兒回家同住，修補大家的關係。而因緣際會下，Emily姐姐有次看到善導會與恒生銀行合辦的恒生青年前路探索計劃，知道妹妹自細對美容有天份，並考獲紋繡眼眉等證書，就推介她參加。

細個走了歪路，已發生的不能返轉頭，惟有繼續勇敢向前。參與計劃一來是為我自己，要自力更生，二來是為了女兒將來的生活。以前錯過了很多機會，比其他人遲起步，我不想再hea落去。做到自己喜歡的事，又能生活到，何不試試？

參加創業計劃重新開始

計劃主要目的是幫助16至30歲的更生和弱勢青年，讓他們因應自己的興趣及能力，從中找到創業、就業及就學方向，並會提供評估、訓練、輔導及指導服務，實踐人生目標。

「以Emily的個案來說，她在工作上遇到樽頸位，想在美容行業發展但又不知從何入手。我們就邀請從事美容的僱主來分享經驗，並教她一些營銷及客戶服務等技巧，將她的想法具體實踐。」香港善導會高級經理（職業服務及社會企業）何卓儀說。

▲ 香港善導會高級經理（職業服務及社會企業）何卓儀說，恒生青年前路探索計劃由2014年開始舉辦，至去年7月共有 87 位青年獲批創業起動資金，開展創業計劃 。

參加計劃後，Emily要親自撰寫Business Proposal，經審批後正式獲得5萬元的創業起動資金，用作購買美容床及工具，並開設IG網店「mollis.browx」接生意，正式開展其紋繡眉事業。

「由開始時一頭霧水，到現在看到她一步一步實踐，並對行內有更專業的追求，的確有很大進步，成熟多了。」

▲ Emily有中三學歷，對美容特別有興趣的她更有報讀美甲、美容等證書課程。但在戒毒所時她心理上很怕重投社會，覺得會較難找工作。（受訪者提供）

雖然能夠圓夢進軍美容界，但Emily仍不斷裝備自己，進修韓式紋繡、歐美飄眉及Hand-made護膚品等課程，希望能更專業。而她努力求進的精神，亦令女兒開始欣賞自己，感情邁進一大步，會與她分享學校及生活逸事，兩母女更視打機為大家的共同嗜好。

女兒絕對是我心理上及生活上的最大原動力，縱然當單親媽媽是有壓力，尤其是金錢上，但對我而言，生得出她，為何不能將最好的給她？我常跟她說，雖然我們暫時不是很富庶，很多東西都要慳，但將來環境較好、較鬆動時，你想要的我定會給你。我只期望她能當個好人，有自己獨立的思想，別重蹈媽媽的覆轍。

記者︰黃依情