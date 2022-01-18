【孝順仔】姜濤中三輟學遺憾沒珍惜學生時光　謹記媽媽教誨：做人唔好忘本

▲ 姜濤謹記媽媽教誨，做人唔好忘本，要記得自己邊度開始。

22歲的姜濤昨日接受Do姐鄭裕玲的商台節目《口水多過浪花》訪問，剖白了由童年至今的內心世界，其中他最遺憾中三輟學未完成中學生涯，沒有珍惜學生時光。自從離開中學後，他經歷更多了，時刻謹記著媽媽的教誨︰「做人唔好忘本，要記得自己邊度開始。」

姜濤年少曾是一名重達200磅的肥仔，性格內向，經常被取笑而反擊別人，「我又好衰衰地，內心深處唔肯承認自己咁肥，當呢種矛盾狀態一齊時，就會做到乞人憎，可能大家話我肥，我會話：『肥乜吖！』我都會攻擊返人哋，人哋可能一句玩笑說話，我好認真，可能導致外界人越嚟越唔鍾意我，我都唔想鍾意佢哋，呢種幼稚心態，導致自己嗰時冇乜認識到朋友。」

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曾留班讀至中三被踢出校

他曾就讀鄧肇堅維多利亞官立中學，讀到中三輟學，他解釋是被踢出校。

人哋踢嘅，因為我係留班，呢樣冇乜好隱瞞，留班之後又冇乜癮，唔想喺呢間學校，因為冇乜朋友，嗰時社工介紹不如去讀其他嘢，所以就離開咗，而離開後幾後悔，後悔冇珍惜學生時光，我成日話唔怪得人，之前話俾人欺凌，其實諗返自己性格都好有問題，如果唔係都唔會受到咁樣對待。

▲ 姜濤接受Do姐訪問。（IG圖片）

姜媽教珍惜︰唔好覺得自己巴閉

之後姜濤在餐飲行業做過兼職，賺到錢學跳舞，經歷更多後人變得成熟，但內心不希望就此過一世，故此他經常上網閱讀勵志說話，尋找心靈雞湯，不久後便參加《全民造星》，成就了今天的他。姜媽不時提醒兒子，做人不要忘本。

呢啲就係命運，阿媽成日同我講，做人唔好忘本，要記得自己邊度開始，你只不過係一個普通人，你行到呢一步唔好覺得自己好巴閉，阿媽比我更識珍惜，佢好少炫耀個仔，喺親戚面前都係講話係運氣，佢（姜母）係我心靈雞湯，佢知我唔係讀書嘅料。

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姜濤坦承自己很少跟媽媽聊天，他承諾會反省：「我唔係肉麻嘅人，好少講『媽，我愛你！』我只會同佢講『唔使擔心錢，我會搞掂』，總之節日訂酒店畀佢哋玩。」

他又言自己好少攬媽媽，「呢方面我未夠熟。」Do姐建議姜濤收工回家後，不妨攬一下媽媽。姜濤笑笑口答應，並表示︰「好，打卡俾你哋睇。」

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有自知之明︰我不是天才

姜濤在新歌《鏡中鏡》MV中傷痕累累，反映了自己入行後的內心世界，並勇於面對外界批評聲音。他認為MV中在細節上可以做得更好，並坦言有自知之明，自己不是天才，不是從小學音樂，或多或少是靠運氣成名。

我對自知之明好高，有幾多係靠運氣，如果話靠自己行到呢步太自大，有上天同身邊人幫忙，入行發覺我所有成就，每行一步都係上天幫助俾條路我。我信命運，最近研究佛學，當然冇研究好深，學識慢慢要放低，呢行好多不確定因素，大家覺得好風光，名利誘惑，如果要行得好要識得放低好多嘢，專心去做想做嘅嘢。

入行僅3年多的姜濤認為，自己作為藝人仍處於起步階段，並以前輩梅艷芳為榜樣，除了做好作品，還要以身作則的處事精神。「作為一個藝人價值，唔係喺呢一行留低乜嘢，而係要離開呢行後留低乜嘢。」Do姐聞言讚揚姜濤的想法成熟。

▲ 姜濤在新歌《鏡中鏡》剖白自己入行後的心路歷程。（MV截圖）

寄語年輕人︰誠實面對自己想法

Do姐再問姜濤，如果有神仙丸可以回到過去，他會如何處理。他希望自己可以成熟些，在中學時間便努力減肥，而非離開中學後才減肥，「希望學生時代都靚仔，內心深處唔甘於做肥仔。」

不少人覺得姜濤的成長故事勵志，啟發了不少年輕人，他寄語年輕人要面對自己的心聲，鞭策自己進步及解決困難。

我又唔夠膽咁講我嘅成長好勵志，總之問吓自己想成為乜嘢人，最可以推動自己只有自己，多啲同自己溝通，誠實面對自己諗法，係咪甘於成為咁樣嘅人，要多啲同自己溝通，所以最終解決都係自己。

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責任編輯︰王明芳