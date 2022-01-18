【中學巡禮】湯怡與麥秋成回母校分享人生經驗 　拆解保良局胡忠中學中一收生

▲ 湯怡與麥秋成同屬保良局胡忠中學校友。（保良局提供）

藝人湯怡(Kathy)與著名排舞師麥秋成去年完婚並榮升父母，原來二人同為保良局胡忠中學校友，兩夫婦早前更結伴回到母校與老師聚舊，笑說當年校園往事，並與師妹分享人生經驗。擔任排舞師的麥秋成更即席指導跳舞技巧，令師弟師妹們獲益良多。

畢業多年再回到母校，Kathy自言剛畢業後曾返母校，但已有很久未曾回來，她表示:「環境其實變化很大，不過我感覺一種親切感。」而秋成則相隔十多年再次回到母校，他卻指早與老師成為了朋友，閒時有約出來相聚。

今次二人返母校為保良局拍攝「保記名人堂」節目，其中與老師在鏡頭前分享中學時的點滴。曾任教二人的李鳳玲副校長及曾玉萍老師表示，Kathy當年成績不錯、個人很乖，是老師們眼中的好學生。問及Kathy是否如老師所說，她就說中學時很文靜，也很膽小，還自爆一個小秘密，

最頑皮的一次就是我和一班同學上了天台，因為學生是不可以上去的，當陳Sir走上來問我們為什麼在天台，我嚇得哭起來。

最新家庭台影片推介：

而秋成印象最深刻，就是在中學時做過童軍。「那時候，由原本跟著師兄們去活動、去行山遠足，然後自己做了領袖，幫手教其他師弟，的確令我成長好多。」而一班師兄們更令當年四肢不協調的秋成，開啟了跳舞之路。

那時候我還是四肢不太協調，那時學校舉行聖誕舞會，我見到師兄們穿著時髦、很有型格地跳舞，引發了我對跳舞的興趣，於是我便開始學跳舞。

秋成身為經驗豐富的排舞師亦「跳」而優則教，「有些小朋友由6歲已經開始跟我學跳舞，到而家青春期就變得內歛，時常收收埋埋。有時候，我都要絞盡腦汁幫他們，讓他們多參與活動。」秋成續說:

最重要是他們感到快樂，我相信做老師的，也是希望學生快樂。

保良局胡忠中學位於新界馬鞍山恆安邨，於1977年開辦，學校以愛、敬、勤、誠為校訓，五育並重，除注意學生智力啟發及知識灌輸外，倍加重視學生德性之陶冶，人格之發展及公民道德之培養。學校中一開設4班，主要以中文為教學語言，收生組別大約是BAND-1/2。

責任編輯：王明芳