【情人節2022】情人節限定蛋糕冧冧愛侶　香港康得思酒店開始預訂【內附連結】

▲ 應節的情人節限定蛋糕，冧冧愛侶。

近日由糕點總廚馬偉傑（Roy）主理的香港康得思酒店The Place餅店新登場，除了有鮮果忌廉蛋糕、芒果拿破崙蛋糕等經典款式之外，還推出情人節限定的玫瑰士多啤梨雲呢嗱慕絲蛋糕。另一亮點是餅店大力支持本地老字號，特地跟香港唯一一間本地麵粉廠——九龍麵粉廠合作，以其招牌的優質麵粉來炮製蛋糕。

Roy一向喜歡初日常生活當中尋找甜品的創作靈感，某次他乘車途經觀塘的九龍麵粉廠時，被其別具特色的建築設計所吸引，同時又十分欣賞屹立香港約半世紀的老字號九龍麵粉廠，多年來一直堅持對傳承工藝的執著，便起了合作的念頭。最後相中了九龍麵粉廠的招牌藍水仙低筋麵粉，愛其以頂級美國及澳洲小麥新鮮研磨而成，色澤自然白淨、質感幼細爽滑，用作製作蛋糕，定加倍添美味。

應節的情人節限定玫瑰士多啤梨雲呢嗱慕絲蛋糕，上面的白朱古力玫瑰造型甚為精緻，視覺效果不俗，內裡則是綿滑細膩的雲呢嗱慕絲蛋糕，以新鮮士多啤梨及清新的士多啤梨啫喱交織而成，配合食用玫瑰花瓣點綴，散發浪漫香氣。

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至於招牌鮮果忌廉蛋糕就迎合健康飲食潮流，特地採用低糖做法，結合多層口感鬆軟的雲呢拿海綿蛋糕，以及新鮮打成的法式忌廉，配合一系列清新時令鮮果，甜而不膩。又有選用64%單一產地馬達加斯加朱古力炮製的榛子朱古力慕絲蛋糕，配上香濃的法式焦糖榛子和香脆可口的榛子脆脆，散發著陣陣果仁香氣。

靈感取材自台灣古早味海綿蛋糕的士多啤梨忌廉卷蛋，簡單中見心思，雲呢嗱海綿蛋糕夠軟鬆，伴著香甜微酸的士多啤梨和忌廉同食，清新甜蜜。喜歡新派口味有日式焙茶白桃慕絲蛋糕，粉白大理石鏡面造型簡約時尚，內有白桃啫喱及香脆焙茶杏仁蛋白餅，香甜清新又口感豐富。賣相同樣特別的栗子黑加侖子慕絲蛋糕，賣點是主打法式無麩質海綿蛋糕，夾雜日本栗子及黑加侖子啫喱，口味出奇地夾。

所有蛋糕即日起接受預訂，情人節限定蛋糕於2022年2月7日至28日期間供應。另亦可在48小時前在網上預訂，或於到香港康得思酒店L樓層之The Place餅店即場購買及取貨(現貨蛋糕供應有限，售完即止)。

記者︰劉妙賢