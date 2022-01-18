【新冠肺炎】社署向幼兒中心提供第4輪特別津貼　將於2月下旬起發放

▲ （經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情令不少幼兒中心面臨財困。社署今日（18日）宣布，在防疫抗疫基金下推出第四輪「幼兒中心特別津貼」，申請經審核後，將於2月下旬起發放；「社會福利署津助機構興趣班導師補助金計劃」由1月20日開始接受申請。

署方指，今日發信邀請全港所有資助及非資助幼兒中心申請新一輪的特別津貼，截止申請日期為本月25日。資助及非資助的幼兒中心，包括附設於幼稚園的0至3歲以下幼兒中心，可獲提供一次性的特別津貼。第四輪特別津貼金額按今年本月3日幼兒中心的服務人數，以每名接受全日服務的幼兒2,000元及每名接受半日服務的幼兒1,000元為計算基準，若月費低於2,000元或1,000元，則以較低額為準。

另外，「社會福利署津助機構興趣班導師補助金計劃」（第四期）由1月20日開始接受申請，至3月31日截止。第四期補助金計劃是第五輪「防疫抗疫基金」的措施之一，提供一次過5,000元的補助金，以向興趣班導師提供支援及紓緩疫情為他們帶來的影響。

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責任編輯：余思嵐