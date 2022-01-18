【洪為民群組】黃穎君因檢疫錯過母親生日　隔離期間畫夫妻照慰思念

▲ 黃穎君完成10多日的檢疫隔離。

前《東張西望》主持、現職民政事務局媒體主任的黃穎君（Burmie），因於1月初陪同上司出席港區全國人大代表洪為民的百人生日派對，之後須安排入竹篙灣檢疫中心接受隔離。昨日（17號）黃穎君完成檢疫隔離中心，Burmie亦即在社交平台分享隔離期間的感受。

黃穎君昨日離開竹篙灣檢疫中心後，便在IG分享多張於隔離房間的圖片，及寫下於10多日等便檢疫結果的感想，其中她因在隔離中心，無法陪伴剛好生日的母親，只能以視訊送上祝福。

她寫道：「想不到這十多天，讓我重拾一直以來，以忙碌為藉口而不敢開始的興趣，畫畫、閱讀、瑜珈，帶給我平靜的心。想不到媽媽的生日，我竟然在隔離中渡過，連續一星期多，檢測都是呈陰性，你知道這段時間等報告是多煎熬的事嗎……」

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她又指慶幸早前因自己工作忙，兒子早在公公婆婆家，而她也打了第三針，而老公手頭上的拍攝工作亦大致完成，令她沒有太多掛心，過了十多日的平靜日子。Burmie又hastag了「請你相信挑戰中總有一些美意」、「要諗點樣正面面對」、「客觀的事主觀的心」，以及鳴謝了民安隊的朋友。

前《東張西望》主持黃穎君正等候入竹篙灣檢疫 黃穎君：正居家隔離

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黃穎君在此段期間重拾繪畫興趣，她分享了數張手繪跟丈夫的合照，相信以此來解悶和掛念丈夫的心。

去年離巢TVB打政府工

黃穎君畢業於香港大學教育系學士、中文大學社會系碩士，在大學4年級時參選港姐，先在娛樂新聞台任兼職主持，並在期間修讀香港中文大學的社會學碩士。

▲ 跟丈夫育有一子。（取自IG）

已任藝人8年的黃穎君，早前因闖入「恐怖曱甴屋」採訪，被封為「東張女勇士」，令其人氣急升，惟及後她便宣布離開無綫，上月獲聘為民政事務局媒體主任，成為公務員一員，據悉其月薪高達6萬元。