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【不明源頭】確診寵物店員所屬店舖逾10間分店　消息：店內有倉鼠樣本驗出新冠病毒

社會 12:15 2022/01/18

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熱門 李嘉欣 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

源頭不明23歲寵物店售貨員在1月17日確診，於銅鑼灣渣甸街Little Boss工作。

源頭不明23歲寵物店售貨員在1月17日確診，患者帶有delta變種病毒，居於香港仔東勝道4號，於銅鑼灣渣甸街Little Boss工作；曾於1月3日到過西環金玥餐廳、卑路乍街的阿一豬扒酸辣米線；1月5日與4名朋友到過油麻地彌敦道的海底撈晚餐；1月10日曾與一名朋友到過灣仔睿景酒店等。當局到Little Boss抽取環境樣本，全基因分析屬Delta，未知與哪宗個案相關，未找到病源。消息指當局在患者工作的寵物店內，有倉鼠樣本驗出新冠病毒。

銅鑼灣渣甸街Little Boss。(資料圖片)

理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒今日（18日）在一個電台節目表示，團隊分析寵物店女職員的病毒基因，發現與上月由巴基斯坦來港的一名患者所帶的病毒較似，但仍有17個突變不同，可以否定有直接或間接傳播關係，因為有2至3個突變不同才還可視為有關係，暫未能分辨病毒來源，他形容這宗個案的感染源頭是無頭公案。蕭傑恒表示，不排除本港一直有Delta變種病毒的隱形傳播鏈，指如果從人傳人方面沒有頭緒，另一個研究方向是看會否是動物傳人，未來兩日要留意有否出現社區擴散，但認爲不用太擔心 Delta及Omicron變種病毒同時在社區傳播。

特首林鄭月娥今早（18日）出席行會前提到本港疫情方面，指擔心兩個群組在社區的傳播，包括早前一名返港人士在檢疫酒店感染，當局下午會召開記者會交代；另擔心早前源頭不明個案女寵物店員感染的Delta變種病毒，更擔心同時在Omicron變種病毒及Delta變種病毒都有傳播的風險。詳情即看：【下一頁】

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記者：伍瑋瑋

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