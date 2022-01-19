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【新春2022】3商場搞和風祈願開運祭迎虎年　必看全港首個珍藏御神籤展覽

休閒消費 11:15 2022/01/19

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熱門 李嘉欣 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

沙田中心的「祈願達磨籤」以可愛的胖虎造型達磨迎接大家，祈願新一年福氣連連。（商場提供）

今個農曆新年，東瀛祈福萌物御神籤越洋來香港過年！沙田中心、沙田廣場及屯門時代廣場由即日至2月20日舉辦「和風祈願開運祭」，邀請了日本旅遊達人、圖文作家兼御神籤收藏家啦兒（Lala Fu）根據遊日見聞，打造5款全新立體御神籤，為「思鄉」的香港人帶來濃濃日式新春氣氛。

屯門時代廣場的新春裝置當中最引人注目的自然是2.5米高、參考京都建仁寺勝利之神設計、近30倍放大的巨型萌虎御神籤，加上珍貴難求的全港首個御神籤展覽，一次過展出啦兒遊日多年、在地方神社逐個收集得來的30件限時限量珍藏，集合全日本各地神，和大家一起祈求虎年福氣東來。

除了巨型御神籤外，拜殿左邊的「和風祈願百子櫃」打開即見啦兒以插畫方式傳授有關日本御神籤的冷知識，日本迷必定要好好了解一番。

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而沙田中心的拜殿，迎面就是「祈願達磨籤」，胖虎造型達磨肚上的福字配合紅色喜慶的身軀，有助來年趨吉避凶，福氣連連！殿側的「護佑狛犬籤」是日本獨有的幻想生物，形似獅子和犬，立在神社入口兩旁或拜殿兩側，以守護神靈。

沙田廣場則別開生面地舉辦「環日御神籤珍藏展」，將啦兒近百件藏品中精挑細選出30件珍藏與眾同享。御神籤來自不同年代、神社，各自擁有不同的故事，甚至包含限時限量推出的12生肖系列及絕版珍藏，讓大家不用環遊日本也能欣賞到各地獨特的御神籤。

和風祈願開運祭

日期：即日至2月20日
時間：10am至10pm
地點：沙田中心L3大堂、沙田廣場L3及屯門時代廣場南翼L1大堂

記者：王嵐

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