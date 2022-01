【青春不要臉】80年代TVB成巨星搖籃　那些年五虎將稱雄電視界

▲ 《青春不要臉》以80年電視圈輝煌時代作背景。

由余德丞、丁子朗、劉穎鏇、戴祖儀等主演的TVB新劇《青春不要臉》以80年代作為背景,講述一班於電視台打拼的年輕演員的追夢故事,角色以當年的演員的特質和遭遇作為藍本,劇中余德丞重現當年劉德華在籌款節目表演「心口碎大石」的經典場面,不禁令觀眾想起當年紅爆的「TVB五虎將」。

在80年代,花樣少年的五虎將成員劉德華、梁朝偉、黃日華、苗僑偉和湯鎮業風頭一時無倆,真的可媲美今日的人氣男團MIRROR,而「TVB五虎將」更是最能代表港劇黃金年代的當家小生。

【青春不要臉】陳嘉輝耐心教導余德丞演戲 神還原「五虎將」劉德華心口碎大石

80年代TVB五虎將

事實上,80年代的香港電視圈孕育不少巨星,可謂一個造星搖籃。而「TVB五虎」皆為TVB訓練班出身的小生,但不同期。

於1979年已加入藝訓班的湯鎮業最早出道,可是「五虎」的崛起是於1981年,當時為新人的黃日華、苗僑偉主演《過客》嶄露頭角而開始。

及後,主演劇集《獵鷹》(82年)及《神鵰俠侶》(83年)的劉德華以及主演《鹿鼎記》(84年)及《新紮師兄》(84年)的梁朝偉出現,人氣更盛,五虎在80年代初正式取代當時鄭少秋、周潤發在電視圈的小生位置。

▲ 爛年的「TVB五虎」紅極一時。(網上圖片)

五虎合演《楊家將》

但他們被合稱五虎將,是在1983年無線舉辦綜藝節目《星光熠熠勁爭輝》內,其中環節集合這5位當時得令小生表演,以五虎將稱呼他們,於是此名稱被大眾沿用。

5人於TVB劇集內不時有分別合作,但集齊全員一起合演的電視劇集,卻僅有1985年的《楊家將》而已。

▲ 其中四人曾合體拍攝劇集《楊家將》。(網上圖片)

除黃日華外,其餘四虎都先後入影圈發展,當中以劉德華及梁朝偉電影成績發耀眼,二人更合共奪過8次香港電影金像獎影帝。此外,劉德華在90年代更成流行樂天王,梁朝偉憑多奪藝術成份高的電影成國際影帝,更打入荷里活參演《尚氣與十環傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)。

至於黃日華主力於電視圈,演出過不少經典劇集《射鵰英雄傳》、《義不容情》、《還看今朝》、《馬場大亨》、《天地豪情》等。至於湯鎮業轉戰內地營商兼拍劇;而苗僑偉於90年代曾經營眼鏡生意,之後把公司賣盤重返TVB拍劇成電視劇型佬代表。

湯鎮業(1958年出生)

1979年入藝訓班的湯鎮業是五虎將大師兄,藝訓班畢業後參演《上海灘》、《千王之王》等,在1982年憑演《天龍八部》飾演段譽一角走紅。

外型文質彬彬的他,屬典型花樣少年,成為不少少女的男神,之後亦有不少機會演電影,曾與張國榮一起合演經典《烈火青春》。

▲ 初出道時的湯鎮業。(網上圖片)

外表及演技都于不俗的他,與當紅超人氣女星翁美玲相戀。可是在1985年,翁美玲在家中自殺,事件矛頭指向湯鎮業變心有第三者,由此形象受損。自1986年與無線約滿後,曾往台灣拍劇。

現在他是商人,也是廣東省政協委員。偶爾也演戲,2015年演電視劇《梟雄》,演技出色。

苗僑偉(1958年出生)

高大有型的苗僑偉,年青時多演玩世不恭或具野心的角色,代表作品為《飛越十八層》和《天師執位》。

苗僑偉於80年代常與另一五虎成員黃日華合作,當中包括《過客》、《射鵰英雄傳》、《決戰玄武門》等,堪稱最佳拍檔。

▲ 苗僑偉當年十分俊俏。(網上圖片)

他在80年代中已跳入大銀幕演電影,包括演大片《夏日福星》(85年)等,同時也曾營商,在1987年開連鎖式眼鏡店「藝視眼鏡」,有聲有色。

苗僑偉在2005年回歸電視界,參演《學警雄心》(05年)、《使徒行者》(14年)。增添成熟男人味的苗僑偉,比年青時更加具魅力。

黃日華(1961年出生)

1982年主演《香城浪子》已奠定了小生位置,其後演出《射鵰英雄傳》中的老實憨厚的「靖哥哥」郭靖成為一線當家小生,也因為郭靖形象深入民心,其後多演敦厚老實角色。

▲ 《射鵰英雄傳》中的「靖哥哥」為經典角色。(網上圖片)

黃日華是五虎中最主力於電視演出的一員,也演過很多膾炙人口作品《O記實錄》(95年)、《天地豪情》(98年),以及3套韋家輝監製的《義不容情》、《還看今朝》、《馬場大亨》經典作。

劉德華(1961年出生)

劉德華在1982年演出劇集《獵鷹》已盡露鋒芒,同年參演許鞍華執導電影《投奔怒海》,獲得香港電影金像獎最佳新演員提名,已可見非池中物。

▲ 初出道的劉德華。(網上圖片)

1983年,他演出過《神鵰俠侶》「楊過」一角後更是爆紅,可是在1985年,因與TVB發生合約問題而被雪藏。電視時期,他最後一套參演電視劇是1988年低成本的《天狼劫》。

幸他不但捱過這艱難日子,後來在電影及歌壇均成為天王,成就有目共睹。

梁朝偉(1962年出生)

梁朝偉是五虎中最年輕、成名最晚的一員,初入行時梁朝偉主持兒童節目《430穿梭機》,正式參演劇集是與黃日華及湯鎮業合作《香城浪子》。

在1984年,因為於《鹿鼎記》演韋小寶而成名,同年《新紮師兄》進一步奠下他的一線小生地位。

▲ 梁朝偉曾主持兒童節目。(網上圖片)

偉仔在80年代中已參演電影,在1988年憑《人民英雄》獲香港電影金像獎最佳男配角獎。1989年已演大導演侯孝賢執導作《悲情城市》。

他在80年代中已參演《地下情》、《悲情城市》等具水準的電影,但全情投入影壇發展是在1990年開始。

在1989年《俠客行》是他最後一套參演TVB電視劇、1990年電視電影《特警90'III之明日天涯》是他最後一套參演TVB電視電影,此電視電影導演正是杜琪峰。