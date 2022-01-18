【新春2022】Tea WG賀年禮品套裝及蛋糕喜迎虎年　1月23日前指定茶款買四送一優惠

▲ Tea WG推出多款華貴新春特色禮品套裝。(圖片由品牌提供)

今個新春，Tea WG呈獻全新頂級訂製茗茶系列® —虎岳之茶 (Tiger Hill Tea)以及多款特色禮品套裝，為大家新一年開展充滿活力的一章。

最新影片推介:

虎岳之茶

▲ 虎岳之茶 (Tiger Hill Tea) 。(圖片由品牌提供)

老虎的氣勢懾人及勇氣和迷人風姿為靈感，配上華麗金黃茶罐及包裝盒設計，以喜馬拉雅山脈的初摘大吉嶺茶及黑茶精心調配，溢出芬芳果香、可可及雲尼拿籽的濃郁香氣。

售價:HK$368 港元

售賣日期:即日至2月19日

售賣點:香港Tea WG 沙龍及精品店以及Tea WG HKTVmall 官方網店

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精緻茶香蛋糕

節日限定的波本香草紅茶配柑橘醬蛋糕以香脆餅底配波本香草紅茶 (Vanilla Bourbon Tea) 茶香慕斯及酸甜清新柑橘醬，並以賀年揮春作裝飾，寓意大吉大利。

售價: HK$48

售賣日期:即日至2月6日

售賣點: 於Tea WG各沙龍及精品店、Tea WG官方訂購平台

新年優惠

在店內購買手工純棉茶包系列、頂級訂製茗茶® 和盛璽玉選系列的中國茶，包括帝王普洱、猴王茉莉花茶、龍井、奶韻烏 龍及雲南普洱陳年茶餅等，即享買四送一優惠。

優惠日期:即日至1月23日

Tea WG HKTVmall 官方網店優惠

賀年套裝分別於由即日至1月19日以兩款包裝發售，以港幣 HK$888 的賀年套裝包括一個波士頓茶壺，指定一款手工純棉茶包及一款頂級訂製茗茶® （原價 HK$1,094）。更可選購價值港幣HK$1,168的賀年套裝，當中包括一個波士頓茶壺和三款頂級訂製茗茶®（原價 HK$1,462）。

了解更多:【按此】

Tea WG 沙龍及精品店:

九龍塘達之路80號又一城LG2層11號舖、中環港景街 1 號國際金融中心1樓1022號舖、尖沙咀柯士甸道西一號圓方商場1樓木區1095號舖、沙田新城市廣場一期2樓204A號舖、銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場B2層B240號鋪

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責任編緝：張懿慧