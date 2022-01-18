【第五波疫情】今日新增18宗確診個案　包括11宗與輸入個案相關【不斷更新】

▲ 今日新增18宗確診個案，包括11宗與輸入個案相關。

本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈未斷。食物及衞生局局長陳肇始、衞生署衞生防護中心總監徐樂堅醫生、漁農自然護理署署長梁肇輝、漁護署助理署長（檢驗及檢疫）薛漢宗、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業下午出席疫情記者會，交代本港疫情最新情況。

【16:20】

漁護署指全港15間寵物店有售買倉鼠。張竹君稱，23歲確診寵物店員（個案#13047）未曾到大埔的貨倉，與67歲女士(個案#13059)及其女兒交流時有一米距離，稱購買倉鼠時以信用卡交易；26歲女幼稚園老師教上、下午班各一，多少名學生屬密切接觸者仍有待確認。

【16:13】

梁肇輝解釋，因為公共衞生考慮，考慮到人類有可能經倉鼠感染，不想將病毒傳染出去，因此決定將倉鼠人道毀滅，寵物店Little Boss倉鼠有11宗確診，現時有12月22日及1月7日進口兩個批次的倉鼠有傳播病毒的風險，分別涉及1,080隻及830隻，相關批次由荷蘭引入。

【16:00】

衞生防護中心及醫管局交代最新確診個案，今日新增18宗確診個案，包括7宗輸入，11宗與輸入個案相關個案。當中15宗驗出有T478K或N501Y變種病毒；同日錄得10多宗初步，包括以下個案：

大坑東邨東滿樓確診個案的樓上女住戶及就讀幼稚園的兒子初確。

寵物店Little Boss67歲女顧客的丈夫，多到明星酒家食午飯。

26歲女幼稚園老師初步確診，涉不確定源頭，1月16日到尖沙咀DON DON DONKI，平日上班，上下班多乘搭港鐵，詳情即看【下一頁】。

【15:54】

薛漢宗表示，Little Boss在大埔設有倉庫，有環境樣本對新冠病毒呈陽性。

【15:50】

當局將安排曾與23歲寵物店售貨員(個案#13047)接觸的人士要接受檢疫，涉150人，曾於1月7日後購買倉鼠者亦需要檢疫，涉及300宗交易。全港售賣倉鼠店鋪須暫時停業，並呼籲12月22日或以後已購買倉鼠的人士須進行檢測，並將倉鼠交漁護署人道處理及接受檢測。

【15:42】

張竹君表示，源頭不明23歲寵物店售貨員(個案#13047)在1月17日確診，患者帶有delta變種病毒，居於香港仔東勝道4號，於銅鑼灣渣甸街Little Boss工作；曾於1月3日到過西環金玥餐廳、卑路乍街的阿一豬扒酸辣米線；1月5日與4名朋友到過油麻地彌敦道的海底撈晚餐；1月10日曾與一名朋友到過灣仔睿景酒店等。

Little Boss寵物店再多一宗確診，67歲女(個案#13059)，曾與女兒到寵物店購買倉鼠，期間與23歲寵物店售貨員(個案#13047)有接觸，其67歲女的丈夫亦初確，詳情即看【下一頁】。

【15:30】

食物及衞生局局長陳肇始指出，近兩日疫情出現兩個令人憂慮的發展，曾經入住檢疫酒店引發家庭及親友的群組，居大坑東邨東滿樓，同時出現垂直傳播；另外是寵物店店員確診的個案，有倉鼠出新冠病毒呈陽性反應，當局今日會與專家委員會開會。

蕭傑恒指巴裔婦屬亞型BA.2屬本港首宗，雖未清楚BA.2的傳播性，但肯定的是已觸發了另一條傳播鏈，嚴重性恐較空姐群組大（詳情即看【下一頁】）。

港大醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅表示，若再沒有其他輸入個案傳出社區，並已找出第四、五代的接觸者，有機會可望在農曆年前後，截斷全部傳播鏈（詳情即看【下一頁】）。

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記者：陳麗娜