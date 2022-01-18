【第五波疫情】大坑東邨東滿樓出現垂直傳播　寵物店倉鼠驗出新冠病毒【不斷更新】

▲ 政府交代本港最新疫情。 （林宇翔攝）

本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈未斷。食物及衞生局局長陳肇始、衞生署衞生防護中心總監徐樂堅醫生、漁農自然護理署署長梁肇輝、漁護署助理署長（檢驗及檢疫）薛漢宗、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業下午出席疫情記者會，交代本港疫情最新情況。

【15:42】

張竹君表示，源頭不明23歲寵物店售貨員(個案#13047)在1月17日確診，患者帶有delta變種病毒，居於香港仔東勝道4號，於銅鑼灣渣甸街Little Boss工作；曾於1月3日到過西環金玥餐廳、卑路乍街的阿一豬扒酸辣米線；1月5日與4名朋友到過油麻地彌敦道的海底撈晚餐；1月10日曾與一名朋友到過灣仔睿景酒店等。

Little Boss寵物店再多一宗確診，67歲女(個案#13059)，曾與女兒到寵物店購買倉鼠，期間與23歲寵物店售貨員(個案#13047)有接觸，其67歲女的丈夫亦初確。

【1５:３０】

食物及衞生局局長陳肇始指出，近兩日疫情出現兩個令人憂慮的發展，曾經入住檢疫酒店引發家庭及親友的群組，居大坑東邨東滿樓，同時出現垂直傳播；另外是寵物店店員確診的個案，有倉鼠出新冠病毒呈陽性反應，當局今日會與專家委員會開會。

蕭傑恒指巴裔婦屬亞型BA.2屬本港首宗，雖未清楚BA.2的傳播性，但肯定的是已觸發了另一條傳播鏈，嚴重性恐較空姐群組大（詳情即看【下一頁】）。

港大醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅表示，若再沒有其他輸入個案傳出社區，並已找出第四、五代的接觸者，有機會可望在農曆年前後，截斷全部傳播鏈（詳情即看【下一頁】）。

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記者：陳麗娜