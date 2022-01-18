【停止面授】子女上網課家長叫苦連天　律師媽媽教10招助孩子專心上課

▲ 律師媽媽Karen教10招助孩子專心上網課。

還有兩星期才到農曆新年，意味著幼稚園和小學生還有兩星期的網課。當政府上周宣布停止面授課，大部分家長叫苦連天，認為小朋友在網課中的學習效果一定沒有面授課的好。其實，只要事前準備功夫做得充足，小朋友一樣可以在網課中獲益良多。

1. 把網課時間表貼於當眼位置

家長可以讓小朋友自己選擇一個當眼位置，把時間表貼上。到網課當天，什麼時候上什麼課，全部一目了然，不用到處找。

2. 教懂小朋友看時鐘

這是要讓小朋友自己知道，什麼時候要上課，小息有多長，午飯時間有多長。再保險一點家長可以調定鬧鐘，提醒小朋友上課。

3. 把所有課堂連結加入書籤（bookmark）

為免上課時手忙腳亂，建議家長事前把所有課堂連結均加入到瀏覽器的書籤 （bookmark）內，小朋友要上課時就不用到處找。另建議家長在網課前跟小朋友一起預習幾次進入網課流程，最後由小朋友自己操作，過程中為小朋友解決電腦技術問題。

最新影片推介︰

4. 把所有工作紙按科目分類 用不同顏色的文件夾存起

很多小朋友在上網課途中經常找媽媽，原因是找不到工作紙、功課簿。有些小朋友甚至認為，反正找不到，就等於不用做功課了。因此，建議家長事前把所有工作紙按科目分類，分別存在不同顏色的文件夾裡，並在小朋友的電腦旁邊，順著課堂時間排好，好讓小朋友上課時容易找到合適的工作紙。

5. 安排一個固定且安靜的上課空間

一個固定而寧靜的空間對小朋友集中精神上課很重要。這個固定的空間有他的書本、功課、文具、草稿紙等等。如果由長老負責看顧小朋友，煩請家老關掉電視，以免影響小朋友的專注力。

6. 準備文具收納盒

小朋友另一個經常找媽媽的原因，就是沒找到文具。建議家長事前準備好文具收納盒，把所需的文具，包括：鉛筆、擦膠、間尺、剪刀、顏色筆等等全部放進收納盒來。這樣，上網課時，小朋友便不用到處找文具了。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

7. 事前跟小朋友略述上課範圍概要

很多學校老師都會在網課前向學生派發網課概要，建議家長事前跟小朋友略述或甚至預習上課的內容，也可以把相關的內容用memo紙貼上，提醒小朋友今天老師將會涉獵的內容。小朋友如對上課內容已略知一二，上課時會更專心。

8. 鼓勵小朋友準備功課清單

網課後，建議家長鼓勵小朋友自己準備功課清單，讓家長下班後查閱。對於已完成的功課，可請小朋友在旁邊打tick。如果小朋友做得好，可以給予獎勵。

9. 擬訂課後時間表

網課後，小朋友留在家的時間長了，建議家長和小朋友一起擬定網課後的時間表。以初小學生為例，建議每天兩節20分鐘的閱讀，一節30分鐘與朋友 / 親友溝通互動的時間（可以FaceTime、email），兩節30分鐘的做功課和溫習時間。餘下就是休息和遊戲時間。

10. 作息要定時

建議家長嚴守小朋友早說早起的好習慣，充足的睡眠和休息，均有助小朋友集中注意力上網課。尤其晚上不要完全沒有紀律，玩到半夜才睡，惡性循環，小朋友第二天一定不願意起牀。

總結

現今社會有很多事情都不由我們控制，這次是教懂小朋友靈活應變的契機，在任何情況下均可學習。靈活變通，隨機應變，與時並進，均是日後出來社會工作必備的技能。

文章及相片獲facebook專頁「陪著你成長」授權轉載。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰駱秀玲