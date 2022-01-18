【源頭不明】26歲幼稚園老師不明源頭初步確診 居美孚新邨3期
社會 16:08 2022/01/18
本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈未斷。食物及衞生局局長陳肇始、衞生署衞生防護中心總監徐樂堅醫生、漁農自然護理署署長梁肇輝、、漁護署助理署長（檢驗及檢疫）薛漢宗、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業下午出席疫情記者會，交代本港疫情最新情況。
本港今日（18日）新增18宗確診，包括7宗輸入個案、11與輸入個案相關個案；同日錄得逾10宗初步確診。
初步確診個案包括：
- 曾到訪銅鑼灣寵物店Little boss一名67歲女顧客（#13059）的73歲丈夫初步確診 ，他曾到過明星酒家用膳。即看：【下一頁】
- 源頭不明個案涉名一名26歲女士，幼稚園老師，居美孚新邨3期，北角英皇道學之園幼稚園工作，負責交一班上午班、一班下午班，中間會有茶點時間，最後上班日為1月5日，至於有多少名學生屬密切接觸者仍有待確認。
她在1月16日出現發燒，1月17日有咳嗽，檢測後結果呈陽性。其行蹤方面，曾在1月16日到過尖沙咀DON DON DONKI ；1月15日上學，上下班多乘搭港鐵，同日晚上6時在K11等朋友，另曾到訪尖沙咀海港城，當局至今仍未找到感染源頭。
- 大坑東邨東滿樓一對母子初步確診，當局懷疑大廈有垂直傳播，當局會到場視察。即看：【下一頁】
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記者：郭詩詩