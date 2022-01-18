【強制檢測】北角珊瑚閣1人違強檢公告　當局向有關人士發強檢令

▲ 北角雲景道51-67號珊瑚閣。（資料圖片）

東區民政事務處今日（18日）早上7時起，聯同東區警區和醫療輔助隊在北角一幢早前被納入強制檢測公告的大廈進行執法行動，至上午9時半結束。



由今日上午約7時起，北角雲景道51-67號珊瑚閣B3、B4及C2座的受檢人士被要求出示根據政府早前就該大廈發出的強制檢測公告期限內，曾接受病毒檢測結果電話短訊或相關證明。政府派員於該幢大廈出入口查核受檢人士的檢測證明，並到大廈內進行檢查，確認他們是否已按有關要求進行檢測。



行動中，政府共檢查了約50名受檢人士的檢測報告，其中1名人士違反強制檢測公告。政府已向她發出強制檢測令，要求她於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處罰款25,000元及監禁六個月。



政府重申，發出強制檢測公告的目的是為了盡快堵截新冠肺炎在社區散播，以保障整體的公眾衞生安全。應受檢人士應在合理可行範圍內，採取適當個人防疫措施，包括佩戴口罩及保持手部衞生，以及除為進行指明檢測外，盡可能在確定檢測結果前留在其居住地點並避免外出。



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責任編輯：郭詩詩