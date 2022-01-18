【虐待動物】迪士尼酒店外丟水彈嚇雀鳥　家長放任女兒惡行涉虐待動物

▲ 在迪士尼酒店外，有家長任由女兒用水彈丟雀鳥。

殘酷對待動物屬罪行！有網民日前在香港迪士尼樂園酒店外的花園，遇到幾位女童在玩丟水彈，她們及後更用水彈擲向雀鳥，雀鳥被嚇怕飛走，在旁的家長懶理孩子的行為，沒有家教之餘，更涉放任女兒虐待動物。

▲ 女童們在香港迪士尼樂園酒店外玩水彈。（圖片︰生仔要考牌系列）

家長放任女兒丟雀鳥

有名網民向facebook群組「生仔要考牌系列」投稿，事發於上周六（15日）大約下午5時，地點在香港迪士尼樂園酒店外，投稿者看到婦人及3名女童，該婦人應是女童的家長，她帶有鄉音，而小朋友講普通話。由於她們互擲水彈影響其他遊人，事主見狀已想向職員投訴，而更過分的是女孩更用水彈丟雀鳥。

她們用水彈直接丟向雀仔，見狀我立刻找職員投訴，職員都話會跟進。

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雀鳥被嚇至飛走

從投稿影片所見，有3名女童在一起，一名身穿粉紅衣裙的女孩依坐在長椅，看著另外2位女孩的舉動。2人手持水彈慢慢行向前向，正瞄準一隻在草地上的雀鳥，其中一名女孩大力丟水彈，水彈爆破令水花四濺，而草地上的雀鳥被嚇至飛走。附近草地有不少香港常見的麻雀，估計被丟水彈的雀鳥也是麻雀。

投稿者之後在酒店房間向外望出，仍然見到女童繼續玩水彈，似乎職員未有阻止她們，而女童玩完丟水彈之後，亦沒有清理氣球垃圾就離去。她們除了涉殘酷對待動物之外，亦亂丟垃圾，非常沒家教。

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網民留言大罵女童及家長的行為「好離譜」，斥孩子「心理變態，虐待動物」、「勁衰格」，嘲諷她們「山長水遠去迪士尼玩水彈，真係睇唔透」等。

涉殘酷對待動物

據香港法例第169章《防止殘酷對待動物條例》，殘酷對待動物行為包括殘酷地打、踢、惡待、折磨、激怒或驚嚇動物，或因胡亂作出某種作為而導致任何動物受到任何不必要的痛苦。一經定罪，最高可處罰款$200,000及監禁3年。動物包括任何哺乳動物、雀鳥、爬蟲、兩棲動物、魚類等，不論屬野生或馴養者。由從可見，女童丟水彈嚇雀鳥已涉虐待動物。

文章內容獲「生仔要考牌系列」授權轉載。

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責任編輯︰王明芳