【寵物群組】本港發現倉鼠感染新冠病毒屬全球首次　病毒有機會由倉鼠傳人

▲ 本港發現倉鼠感染新冠病毒屬全球首次。

本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈未斷。食物及衞生局局長陳肇始、衞生署衞生防護中心總監徐樂堅醫生、漁農自然護理署署長梁肇輝、、漁護署助理署長（檢驗及檢疫）薛漢宗、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業下午出席疫情記者會，交代本港疫情最新情況。

梁肇輝表示，Little Boss確診寵物店內共125個樣本進行化驗，涉有78隻倉鼠、免仔等，當中有11個樣本呈初步陽性反應，全部來自倉鼠，而其他動物暫時呈陰性反應，會對全部動物作人道處理。他又稱，全港有供售倉鼠店舖需要暫停營業，對店內動物會進行測試及人道毁滅，對倉鼠以外動物，亦會作檢測，直至呈陰性，才可以恢復營業（詳情即看【下一頁】）。

薛漢宗指，該兩批次的倉鼠來自荷蘭，送到15間分店，而荷蘭過去12個月未有發現有倉鼠帶新冠病毒，病毒有機會由倉鼠傳人，惟至於是否肯定是由倉鼠傳人就仍在調查中。被問到為何未確認鼠傳人就人道毁滅倉鼠，以及為什麼需人道處理12月22日後寵物店的所有倉鼠，薛漢宗解釋：

如果追回上兩批次的倉鼠，作適當的處理，防止傳染勝算較大；為公共衛生及審慎起見，人道毁滅是比較安全亦避免將病毒傳染開去，強調署方不想殺鼠，但要為市民安全著想，沒有選擇。

梁肇輝指，在現時資料顯示，如果倉鼠感染新冠病毒代表可以傳染比其他動物，甚至是人，在平衡動物福利與傳播風險之間，認為盡快切斷倉鼠與市民的接觸面較為理想，須盡快解除潛藏風險，亦都諮詢過幾位專家他們亦都非常同意這個做法。至於被問到有倉鼠呈陰性為何仍需人處毁滅，他又指現時已有倉鼠初步陽性，在倉鼠群有傳播的情況，又涉及2000隻倉鼠，數目較大量，沒有辦法逐一隔離，而處理帶病毒倉鼠的同事亦會面對感染的風險。

此外，被問到若果市民不交還倉鼠會否有任何刑責時，梁肇輝回應措施暫時屬於行政手段，呼籲市民為減低傳播風險，盡快將倉鼠交到漁護署。至於倉鼠的病毒量、CT值等，他指就仍在進行調查中。

【TOPick診症室】接種科興疫苗年齡降至5歲 藥劑師崔俊明籲3類兒童不宜打針

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：李榮忠