【奇蹟康復】男子遇車禍癱瘓失聲5年　打完疫苗後再度走路說話

▲ 一名男子遇車禍癱瘓失聲5年，聲稱打完疫苗後可以再次走路。

印度發生一宗罕見病例，東北部賈坎德邦一名55歲男子因遇車禍受傷，5年來癱瘓臥床，並失去聲音。不過，本月初接種疫苗後，突然可再次起來走路、說話，醫生也嘖嘖稱奇。

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綜合外媒報道，該名55歲男子Dularchand Munda居於博卡羅縣（Bokaro）的薩爾加迪村（Salgadih village）。他在2017年遇上車禍，脊椎嚴重受傷，導致身體癱瘓，長期臥床，並無法說話，多年來一直接受治療。

1月4日，他在家中接種Covishield疫苗（阿斯利康疫苗）。翌日，家人發現他僵硬的身體可以郁動，還恢復說話能力，大感震驚。Dularchand Munda表示：

我的聲音回來了，我雙腳可以走動了。

當地衛生官員得知此事後，也感到相當驚訝。

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博卡羅縣外科醫生 Jitendra Kumar 博士稱，過去Dularchand 因脊椎問題完全臥床不起，形容這是「奇蹟地康復」，已組織一個醫療小組調查此事。他認為，此事需要科學家來確定。打針後突然從4歲的醫療狀況中恢復過來，令人難以置信。另一名外科醫生Albela Kerketta 博士亦指，這是令人驚訝的事，將分析其病史。同時，有同村村民認為，這是因為有神介入。

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責任編輯：羅嘉欣