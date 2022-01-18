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【賀歲片】《闔家辣》呂爵安首次拍電影　影后吳君如傳授Edan演喊戲心得

娛樂 13:26 2022/01/18

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賀歲片《闔家辣》

首次參與電影演出的MIRROR成員呂爵安（Edan）在即將上演的賀歲片《闔家辣》內，遇上多位前輩傳授演技，包括在《闔家辣》飾演其父母的鄭中基及梁詠琪（Gigi），以及飾演其姑媽的吳君如，令Edan將角色演得更淋漓盡致。

 《闔家辣》整個故事講片中的Edan引領家人製作辣椒醬，引發出連串故事，情節搞笑外，亦充滿厚愛的親情，當中Edan演繹一場生意失敗，愧對父母而情緒失落爆喊的內心戲。在接到劇本得知要演喊戲時，Edan已感甚具壓力，他亦向君如透露非常擔心該場演出。

【闔家辣】吳君如接受「隔離生活」　跳aerobic打發時間騷「澎湃」身材

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君如傳授演技

身兼監製及演員的君如雖然拍攝這場戲當天沒自己戲份，也專程到現場與Edan獨處培養情緒，教導Edan如何開啟自己的悲傷情緒，打開自己的淚線，最後二人更在鏡頭後情緒剎那爆發，爆喊擁作一團，君如果然功力非常。

儘管上了珍貴的演技堂，但拍攝前Edan依然忐忑，在場的演員前輩，包括君如、鄭中基及Gigi為他打氣外，用盡方法讓他進入情緒，君如親自示範如何進入哭泣情緒狀態，中基陪同圍讀試戲，Gigi更為Edan按摩肩膀，希望他能放鬆心情演繹。

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放下心頭大石

其實Edan片中角色藍本正就《闔家辣》導演鄭晉軒（Coba）自己，所以他亦詳盡講解角色的情緒表現，希望Edan拿捏準確。

Edan亦努力培養情緒，進入狀態拍攝，為使Edan專心演出，現場所有人都默不作聲，以免影響其情緒表現。

當順利完成喊戲拍攝，Edan放下心頭大石說：「這場戲給我的壓力頗大，對自己淚線的存在疑惑，因為自己比較少喊及不開心，當一些戲需要不開心或喊時，自己都擔心是否做到，能否拿出自己的情緒，但又不是首次拍情緒戲。」

他續指：「《大叔的愛》都有拍過，但對我來說是不合格，當時及現在對演戲看法也不同，經過今次拍攝學懂很多，與其他演員未熟落，未清楚自己如何去演時是很迷惘，經過十多日的拍攝，到今天拍喊戲，已經放開了。」

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感謝前輩指點

Edan感激姑媽吳君如細心的教導：「前一天君如已表示會來幫我，且叫我朝早空肚渴些少酒，的確放鬆了一些，拍出來確有情緒，雖然好像沒甚流淚。」

他指今次片中一班前輩十分友善：「多謝君如幫我很多，教我如何呼吸，如何處理情緒，感激中基、Gigi這十多天與我相處，給我感覺像家人一樣，感覺到他們的支持及鼓勵，令我很容易投入，我給予自己4、5分，勉強合格吧！我不是專業演員般揮灑自如，但我盡了力，君如收貨，我相信應該合格吧！」

撰文 : TOPick柴犬出動

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