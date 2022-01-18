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【酒店群組】9名確診者主要在深水埗區活動　29歲男為foodpanda外送員

社會 16:09 2022/01/18

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熱門 李嘉欣 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

（資料圖片）

本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈未斷。食物及衞生局局長陳肇始、衞生署衞生防護中心總監徐樂堅醫生、漁農自然護理署署長梁肇輝、、漁護署助理署長（檢驗及檢疫）薛漢宗、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業下午出席疫情記者會，交代本港疫情最新情況。衞生防護中心及醫管局交代最新確診個案，今日新增18宗確診個案，包括7宗輸入，11宗與輸入個案相關個案（詳情即看【下一頁】）。

理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒指，43歲巴基斯坦確診婦病毒屬於亞型BA.2，屬於本港社區發現的首例，她的9名密切接觸者初步確診（詳情即看【下一頁】）。

今日新增確診個案：

4人為與巴基斯坦婦人一同回港及檢疫小童的家人

9歲男童（#13063），沒有病徵，就讀李鄭屋官立小學，最後上學日期為1月13日
31歲女子（#13065），沒有病徵，接種兩劑復必泰，為家庭主婦
1歲女童（#13066），1月16日出現病徵
29歲男子（#13068），沒有病徵，foodpanda外賣員，主要在深水埗區活動，最後上班日期為1月初，曾到灣仔入境處、稅務大樓

43歲巴基斯坦婦的同住家人

46歲男子（#13064），未打針，無業，經常在南昌街出沒
14歲男童（#13067），未打針，地利亞修女紀念學校上學
16歲男童（#13069），未打針，地利亞修女紀念學校上學
20歲男子（#13070），未打針，在九龍城上學
24歲女子（#13071），未打針，無業

【TOPick診症室】接種科興疫苗年齡降至5歲　藥劑師崔俊明籲3類兒童不宜打針

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

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記者：李榮忠

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