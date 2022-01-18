【霍家爭產】案件押後兩天各方擬尋求和解方案　霍震宇表示不予置評

▲ 被問及會否與家人商討和解時，霍震宇表示多謝關心。（林宇翔攝）

已故全國政協副主席霍英東遺產訴訟案，今（18日）於高等法院踏入第7天聆訊，原定長房霍震宇今早開始作供，惟甫開庭，原告之一長房霍麗娜一方表示，過去兩天聽到法官的感言，申請押後案件至本周四（20日），望尋求解決方案，與訟各方表示支持申請。法官陸啟康指繼續審訊只會傷害霍家形象及聲譽，冀各方以維持家庭和諧為目標。霍震宇離開法院時，被問及會否與家人達成和解時，霍震宇表示「多謝關心，No Comment（不予置評）」。



3案原告分別為長房三子霍震宇、女兒霍麗萍及霍麗娜；與訟人包括長房長子霍震霆、二子霍震寰、二房及三房成員及多那家族公司。

代表長房霍麗娜的資深大律師余若海今早甫開庭向法官表示，過去兩天聽到法官就本案的感言後，望尋求解決方案，而不是待案件終結判決。余指因案件涉及與訟多方及多個事項，故要求押後案件至本周四（18日）作商討。

與訟各方均表示支持押後申請，代表長房霍震寰的資深大律師黃仁龍表示，以他所知各方已經過商討，但認為各方嘗試尋求和平解決方案，比進行訴訟好。

黃續指明白法官的看法，並關注到案件審訊時間緊湊，建議先押後半小時，就押後申請作初步商討。法官陸啟康表示先押後半小時，看看會否有突破性發展。余則表示明白法庭審訊時間緊湊，認為押後半小時並沒有效用。

法官表示，相信已故霍英東亦不欲看到家庭分裂，公眾亦一直關注本案，故先押後半小時，讓各方先作商討，期望各方可收窄分歧，令案件可於短時間內完結。

案件押後半小時後，法官問及進度如何時，各方表示仍須押後兩天作商討。法官表示，繼續審訊只會傷害霍家形象及聲譽，冀各方以維持家庭和諧為目標，尋求不同選項。法官表示明白並非容易，亦不會低估當中的困難。

法官續指若各方未能達成和解，將維持60天的審訊期間處理證供部分，法官最後希望2012年的事件不要再發生，並將案件押後至本周四（20日）續訊。

原定今早作供的霍震宇離開法院時，被問及會否與家人達成和解，以及會否與家人再作商討時，霍震宇表示「多謝關心，No Comment（不予置評）」，之後便登車離去。

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記者：林育慧