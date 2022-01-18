【性侵繼女】涉性侵繼女地盤工被判囚14年　法官斥以繼女作發洩性慾工具

▲ 法官判刑時斥責被告罪行令人憎惡。（資料圖片）

六旬地盤工涉於4年間多次性侵年齡未滿16歲的繼女，地盤工早前經審訊後，被裁定強姦及企圖強姦等5項罪成，地盤工另承認1項非禮罪，今（18日）於高等法院被判囚14年。法官判刑時斥責被告罪行令人憎惡，以繼女作為發洩性慾的工具，嚴重違反繼父應有的責任和誠信。

涉案繼父（67歲）早前被控強姦及非禮等10項控罪，涉案共兩名繼女，經審訊後，被告僅被裁定針對繼女X的強姦、企圖強姦及非禮等5項控罪罪名成立，被告另承認1項非禮罪。

法官今判刑前引述X的創傷報告指，X因遭被告性侵而患有創傷後壓力症候群，會設法逃避回憶性侵事件，亦有社交自卑感，而由於被告不認罪，以致X需要出庭作供，尤其在被盤問時，X感到十分痛苦，更於上庭前一天癲癇症發作，又因怕被告報復而缺乏安全感，報告指其社交成長均會受影響。

而被告的精神及心理報告則反映他至今仍然否認犯案，其自我保護的態度，使心理學家沒有足夠證據判斷被告是否有不正常的性傾向，或重犯機會的高低。

法官指，被告的罪行令人憎惡，而事主作為被告的繼女，亦增加案件嚴重性，因為被告作為繼父，理應盡力為X提供安全的環境，使她可健康快樂地成長，這是基本及應有的責任，但被告不但沒有履行責任，更濫用X對他的信任，在她年僅11至12歲時性侵她。

法官指被告將X作為發洩性慾的工具，在X心中留下難以磨滅的烙印，X自小因父母離異，已擁有不快樂的童年，再加上遭被告性侵，看來她已沒有機會享有快樂的童年。法官直指被告應感到自責及慚愧，但他不認罪，使X需要要庭上說出不想回憶的慘痛經歷，被告至今亦毫無半點悔意。

法官因此決定就1項企圖強姦罪、兩項對16歲以下的兒童作出猥褻行為罪、1項強姦罪及兩項非禮罪，判以被告共入獄14年。

案情指，原有的10項控罪發生於2015年8月至2019年12月底，案發期間，被告多次乘妻子不在家便非禮繼女，更曾強迫X為他口交，及後變本加厲強姦X。被告的妻子曾兩度得悉女兒被性侵，但都選擇原諒被告，直至2019年她得知X再被侵犯，才報警拘捕被告。



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記者：楊詠渝