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【變種病毒】11歲男童5天內經7次檢測　始證實感染Omicron變種病毒

健康 13:18 2022/01/18

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廣東梅州市一名11歲男童，5天內經過7次核酸檢測才確診。

Omicron變種病毒肆虐全球多地，廣東梅州市周日（16日）公布新增一宗本土確診病例，患者是一名11歲男童，日前曾跟隨父母自駕車從珠海返回梅州，其後5天內經過7次核酸檢測，被診斷為新冠肺炎確診病例（輕型）。經廣東省疾控中心病毒全基因組測序為Omicron變異株感染，與珠海市疫情屬同一傳播鏈。

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據《央視新聞》報道，廣東梅州市在昨日（17日）舉行疫情防控新聞發布會。梅州市疾控中心主任羅盛標表示，五華縣一名確診的11歲鄭姓男童，在上周二（11日）晚上隨父母自駕車從珠海返回梅州，並在14日於6人混採混檢樣本中，檢測出異常結果。

當局於是對6人進行多次檢測，發現鄭姓男童檢測結果反覆出現異常，其餘5人則呈陰性。梅州市疾控中心在周日（16日）對男童進行第7次採檢，並檢測出陽性。綜合流行病學調查、臨床表現、實驗室檢測結果等，判定男童是新冠肺炎無症狀感染者。

其後男童被轉送至深圳市第三人民醫院隔離治療，經進一步診斷，訂正為新冠肺炎確診病例（輕型）。而經廣東省疾控中心病毒全基因組測序為Omicron變異株感染，與珠海市疫情屬同一條傳播鏈。

由於男童活動範圍包括五華縣岐嶺鎮華源村、雙頭社區金福超市、萃益茗奶茶店，以上場所需實施管控及消毒。當局亦要求梅州市市民非必要下「不離梅、不出省」，而需要離開梅州、出省的人士，需持有48小時內核酸檢測陰性證明。

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責任編輯：羅嘉欣

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