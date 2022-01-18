【乳癌風險】浸大指雙酚S或增患乳癌風險　倡接觸收據後勿摸口鼻

▲ ，研究顯示雙酚S或與乳腺腫瘤增生有潛在關聯，故雙酚S非理想的代替品，業界或需尋找較為安全的雙酚A和雙酚S替代品。

浸大今（18日）發表研究結果指出，廣泛使用於收據和嬰兒用品等紙品及塑膠容器的工業化學物雙酚S（BPS），或與乳腺腫瘤增生和惡化相關，建議市民接觸收據等相關物品後勿觸摸口鼻並勤洗手，同時呼籲尋找更安全的代替品，以及就雙酚S應用訂立安全標準和規例。

帶領研究團隊的浸大化學系講座教授蔡宗葦表示，過往雙酚A被廣泛應用於生產嬰兒水樽、食物和飲品容器，以及列印收據的感熱紙等產品，惟有研究指出雙酚A與人體內分泌系統失調、代謝疾病及乳癌風險增加有關，故科學家另覓其他雙酚A的替代品，包括雙酚S。

蔡宗葦表示，雖然有報告提及雙酚S對人體健康有影響，但它對乳癌的腫瘤生長和相關代謝失調的影響，外界仍然所知甚少，因此團隊進行一系列分析，探討與環境中水平相近的雙酚S會否影響乳腺腫瘤的發展。團隊將人的乳腺癌細胞移植至三組小鼠身上，在小鼠乳腺腫瘤造模後。第一組（BPS-10組別）小鼠每天被注入屬較低劑量的每公斤體重10微克雙酚S；第二組（BPS-100組別）小鼠每天被注入較高劑量的每公斤體重100微克雙酚S；餘下屬於對照組的小鼠則被注入橄欖油，為期八星期。

發現BPS-10組別小鼠的腫瘤平均體積和重量分別多對照組13倍和11倍，而BPS-100組別小鼠腫瘤的平均體積和重量則多對照組4倍和4.5倍，顯示雙酚S與乳腺腫瘤的增生和惡化密切相關。

研究團隊亦分析了三組小鼠乳腺腫瘤的壞死區和癌细胞聚集區。對照組小鼠體內腫瘤壞死區及癌细胞聚集區的細胞狀況穩定，而BPS-10和BPS-100組別的小鼠，壞死區的平均面積分別佔腫瘤的54.7%和11.5%，顯示低劑量雙酚S加快腫瘤生長；而BPS-100組別壞死區的面積相對細小，癌细胞聚集區的惡性組織則相應擴大，反映高劑量雙酚S或最終令腫瘤惡化。

▲ 浸大研究指雙酚S或增患乳癌風險。（資料圖片）

團隊同時發現，注入雙酚S的小鼠體內脂質和蛋白質生物標誌物出現異變，推斷雙酚S會令調節腫瘤生長的脂質代謝會受到干擾。研究團隊也把有關組別小鼠的脂質和蛋白質分佈，與人類乳癌組織的樣本作比較，同發現相似的現象，推斷雙酚S會增加人類乳癌的風險。

蔡宗葦表示，日常觸摸收據就會接觸雙酚S，建議盡量避免雙酚S接觸人體，觸摸完收據不要觸碰口鼻等器官，同時應勤洗手，可以幫助消除，而購買嬰兒水樽時亦可看清化學成份。

蔡宗葦又表示，研究顯示雙酚S或與乳腺腫瘤增生有潛在關聯，故雙酚S非理想的代替品，業界或需尋找較為安全的雙酚A和雙酚S替代品。同時也有必要作進一步研究，了解此化學物對人體健康的潛在影響，若更多研究同證明證明雙酚S具內分泌干擾毒性，政府要亦應就使用雙酚S訂定相應的安全標準和規例。

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記者：黃小冰