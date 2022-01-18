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【打擊罪行】海關檢疑冒牌波鞋手袋等拘3人　市值超過1000萬元

社會 13:14 2022/01/18

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海關檢獲逾一千萬元懷疑冒牌運動鞋及衣服等拘捕三人。（黃傑偉攝）

海關今日（18日）表示，檢獲27,000懷疑件冒牌貨物，市值超過1,000萬元，拘捕3人。

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海關版權及商標跨境調查組高級調查主任梁文聰指，於本月7日至14日，8日內展開一個代號「追跡者」，打擊本地及跨境轉運冒牌貨執法行動，檢獲懷疑件冒牌貨物，拘捕2男1女。透過情報分析，鎖定多間分別位於元朗、青衣及葵涌物流公司，並作出突擊搜查，檢獲26,000件冒牌貨物，市值940萬元，於跟進調查中，關員發現當中部分貨物會運往本地派遞，其餘貨品會轉出口往其他國家。

海關指，於1月12日海關人員於葵涌截獲一個藏10對無牌波鞋及冒牌手袋袋包裹，並隨即往荔枝角一座工業大廈進行包裹監控派遞行動，成功破獲一個懷疑波鞋及衣服儲存倉庫及加工中心，檢獲470件冒牌物品及包裝工具，行動中並拘捕一名與案有關31歲收貨女子。

調查顯示被捕女子於網上設立一個專屬帳戶網店向市民促銷貨品，其後會向其他地方訂購冒牌貨物，再將冒牌貨物轉往多間不同物流公司用作集運用途，再轉往該位於荔枝角儲存及加工工場，加工後再轉往本地速遞送往客戶手上，而冒牌波鞋售價介乎800至2,000元，與正貨價錢相約，調查相信網店已營運1至2個月。

海關人員其後於1月14日在葵涌一間物流公司，檢獲一個藏有5個冒牌手袋包裹，並進行監控派遞往深水埗，及後搗破一個售賣冒牌貨品流動攤檔，檢獲89件冒牌貨物，市值約4萬元，拘捕一名輸入及售賣冒牌貨品34歲男子。另外透過風險評估，於1月10日截查一部由深圳灣管制站入境貨車，於車內檢獲500件懷疑冒牌波鞋貨物，市值約20萬元，並拘捕該名60歲男司機。案件仍在調查中，被捕人現正保釋候查。

海關呼籲消費者要向信譽良好店舖及網店購物，如有疑問可向商標持有人或代理人查詢，以免購入冒牌貨物。亦提醒商舖採購貨物時要小心謹慎，避免因而售賣冒牌物品，售賣冒牌貨物需要負上刑責，於農曆新年前海關會加強打擊無牌貨品活動，根據商品說明條例任何人出口、銷售或為售賣用途而管有冒牌貨物即屬違法，一經定罪可被罰款50萬元及監禁5年。

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記者：黃傑偉

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