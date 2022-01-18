【新冠肺炎】美孚地利亞修女紀念學校兩學生初步確診　校方明起改以網上授課

▲ 美孚地利亞修女紀念學校兩學生初步確診，校方明起改以網上授課。（經濟日報資料圖片）

本港第五波新冠肺炎疫情未見緩和，一名曾入住油麻地絲麗海景酒店的43歲巴裔婦，完成檢疫返居所後確診，昨再多5名同住家人，另亦有4名非同住家人初步確診，居於長沙灣元州街450至464號寶華閣，該處昨晚被圍封強制檢測。詳情請見【下一頁】

美孚地利亞修女紀念學校(百老匯)校長昨日(17日)向全校師生發通告，指昨獲衞生防護中心通知，校內有2名學生初步確診，二人最後一日上課為1月14日。

校方今日按中心建議進行全面清潔消毒，同時明日起停止面授課堂14天至1月31日，期間將改以網上授課，而考試將延至2月14日。通告呼籲家長須緊遵防護中心的防疫措施，校方會與中心緊密聯繫，亦會密切監察師生健康。

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責任編輯：陳正怡