【性侵女生】涉於住所與15歲女生性交　男教師辯稱擬提分手因懦弱而未成事

▲ 涉於住所與15歲女生性交，男教師辯稱擬提分手因懦弱而未成事。（資料圖片）

35歲已婚男教師涉藉看電視邀請15歲女學生到其住所，其間多次親吻及撫摸女生，要求女生交出初夜，並與女生發生性交。涉案教師早前否認非禮等共7罪，案件今（18日）於區域法院續審。被告作供稱，由於妻子發現他與事主的關係，他本來打算在事主首次到訪住所時與她中止關係，惟因自己的懦弱和失敗而未能中止兩人關係。

被告L.H.M.（35歲，中學教師），被控6項猥褻侵犯罪，及1項與16歲以下女童非法性交罪，案發日期為2020年6月20日至10月12日。被告否認所有控罪。

被告今作供稱，他自2019年擔任事主X的班主任，2020年3月起與女生開展親密關係。離職後得知被起訴時，曾拜托仍在校內工作的朋友登入學校系統，查閱學生年紀，得知當時X就讀班級的平均年齡為16.04歲。

被告續指，案發前X曾向他表示已16歲，由於兩人關係親密，因此被告未有懷疑X的年紀，亦未有登入學校系統查閱。被告供稱明白事件嚴重性，惟「如果當時仲咁有理性，就唔會發生呢件咁唔道德嘅事」。

被告又指，由於兩人關係已被太太發現，原打算在案發當日即6月20日邀請被告到家中，打算中止關係。惟隨後被告因與X於校內仍有交集，加上X曾作自殘行為，所以被告仍未能處理兩人關係。被告形容自己懦弱、失敗，因此他當時懦弱地和X親近，同年7月及10月，X又再次到訪被告家中。

被告又指，除6月20日、7月中，及10月12日外，X未有到訪過其住所，這可以從被告和太太的通訊軟件紀錄及被告太太的計步器可以看到。

被告又稱，X在10月12日曾稱自己月事來潮，因此當天並沒有和X發生性行為。而X在事件被揭發後，曾在社交平台上與被告對話，隨後更發帖指「你呢啲連狗都不如嘅男人，唔死都無用」。

聆訊下午續。

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記者：梁錦麟