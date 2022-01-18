【寵物群組】 全港售賣倉鼠店鋪須暫時停業　呼籲去年12月22日後購買倉鼠人士須強制檢測

本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈未斷。食物及衞生局局長陳肇始、衞生署衞生防護中心總監徐樂堅醫生、漁農自然護理署署長梁肇輝、漁護署助理署長（檢驗及檢疫）薛漢宗、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業下午出席疫情記者會，交代本港疫情最新情況。

漁農自然護理署署長梁肇輝表示，Little Boss確診寵物店內共125個樣本進行化驗，涉有78隻倉鼠、免仔等，當中有11個樣本呈初步陽性反應，全部來自倉鼠，而其他動物暫時呈陰性反應。另外亦到大埔倉庫抽取逾511個樣本，包括天竺鼠，倉鼠、免仔等，未有結果，但倉庫環境樣本有呈陽性反應，所以將會採取一系列預防措施，首先會在銅鑼灣渣甸街Little Boss及大埔倉庫再進一步測試，對全部動物作人道處理。他又稱，全港有供售倉鼠店舖需要暫停營業，對店內動物會進行測試及人道處理，對倉鼠以外動物，亦會作檢測，直至呈陰性，才可以恢復營業。

他又指，本月7日起曾與確診寵物店員接觸者須檢疫，涉及150 人，曾於1月7日後購買倉鼠者亦需要檢疫，涉及300宗交易。去年12月22日起在香港買的倉鼠須送漁護署檢查。考慮要求相關國家為相關動物出口前檢測新冠病毒，並停止細小哺乳類動物進口。

另外，他稱去年12月22日涉有1080隻，及本月7日涉有838隻，以上進口的兩批倉鼠風險較高，建議市民在12月22日或後購買倉鼠，要交由漁護處作人道處理，亦可直交給署方的新界南管理中心。

衞生防護中心指出去年12月22日後曾購買倉鼠人士須強制檢測，等候結果時別外出及聚會，如果倉鼠呈陽性須檢疫。

12月22日有1080隻、1月7日838隻

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記者：余思嵐