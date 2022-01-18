【初步確診】大坑東邨東滿樓一對母子初步確診　 疑現垂直傳播部分居民須檢疫

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。(陳靜儀攝)

本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈未斷，漁護署署長梁肇輝、衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、漁護署助理署長（檢驗及檢疫）薛漢宗和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（18日）下午出席疫情記者會，交代本港疫情最新情況。

張竹君表示，今日新增約10多宗初步確診，其中一宗為#13069的同班同學，一名16歲男患者，已接種兩針復必泰，曾與13069一同在班房做考試，中心懷疑3M班有傳播，所有考生均須檢疫。患者大部分時間留在家，曾到清真寺逗留。

另外，大坑東邨東滿樓再發現居民染疫，涉居早前43歲確診個案的樓上單位的一名42歲母親及3歲幼童，幼童於石硤尾聖多馬堂幼稚園就讀K1，於1月16發燒，翌日檢測發現呈陽性。張竹君指，衞生署於本月15號曾為大廈圍封檢測，患者當時均為陰性，同班同學需檢疫。母親已接種兩針復必泰，日常多在聖多馬教堂附近街市買菜，無外出用膳，衞生署懷疑大廈有垂直傳播，部分居民須檢疫。

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記者：洪芷晴