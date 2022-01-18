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【不明源頭】曾到訪寵物店女顧客檢測陽性　丈夫亦初步陽性

社會 15:49 2022/01/18

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熱門 李嘉欣 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈未斷。食物及衞生局局長陳肇始、衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、漁農自然護理署署長梁肇輝、漁護署助理署長（檢驗及檢疫）薛漢宗、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業下午出席疫情記者會，交代本港疫情最新情況。陳肇始指，其中銅鑼灣寵物店女店員感染Delta病毒，當局檢測涉事寵物店的倉鼠樣本驗出初步陽性，已聯絡專家評估應對，雖然國際未有證據顯示會有動物蝕傳人，但當局會對任何可能性作出防範。

張竹君表示，銅鑼灣寵物店Little Boss店員、23歲女患者（＃13047）帶有L452R變種病毒，居於香港仔東勝道4號；返工，工作包括負責清潔動物籠，餵養動物等，一直只在該店工作。她曾於1月3日到過西環觀龍樓、金玥餐廳、卑路乍街阿一豬扒酸辣米線；1月5日與4名朋友到過油麻地彌敦道的海底撈晚餐；1月10日曾與一名朋友到過灣仔睿景酒店，沒有用過其他酒店設施，亦沒有到過其他高危地方。

67歲退休女士，與4名家人一同住香港仔嘉隆苑嘉昇閣，已打兩針科興，1月12日起頭痛，1月16日的樣本呈陽性，同住女兒1月4日在Little boss買倉鼠，1月8日其後想換籠，逗留10-15分鐘，由個案13047負責收錢，中間有揀選籠等，雙方不算近距離，女患者的女兒現時沒有病徵，丈夫昨日初步陽性。當局懷疑當日有傳播，1月7日後買過倉鼠的人須檢疫，大約有少於300宗交易，過店舖須強檢，約150人，正通知市民；其貨倉的大埔太平工業中心工作有20至30人強制檢疫。

徐樂堅指，由於寵物店環境樣本陽性，當局懷疑有兩個可能性，包括人傳人及物品傳人，但到底是人傳動物甚至動物傳人要再調查，但由於大埔貨倉有多個樣本陽性，不排除進口時已有病毒，令病毒傳人的風險增。1月7及12月22日批次風險較大，由荷蘭入口。

【TOPick診症室】接種科興疫苗年齡降至5歲 藥劑師崔俊明籲3類兒童不宜打針

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：蘇文軒

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