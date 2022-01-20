【糖尿病】糖尿病易誘發心血管病　醫生教控制血糖減低併發症風險

▲ 糖尿病易誘發心血管病，陳智彬醫生教控制血糖減低併發症風險。

糖尿病是本港主要慢性疾病之一，據統計，全港約有70多萬名患者，即每10人中便有1人患病。內分泌及糖尿科專科醫生陳智彬接受TOPick訪問時表示，糖尿病可誘發心臟問題等併發症，提醒患者要控制好血糖水平。

陳智彬指出，糖尿病在本港有年輕化和普及化的趨勢，她曾接觸一名年僅16歲的二型糖尿病患者，體重達100公斤（約220磅）。由於患者的食量較大，加上疫情影響生活習慣減少運動量，導致血糖過高需入院治療。

糖尿病的早期並沒有症狀，當發現病徵時代表病情已較嚴重。血糖過高會導致的病徵包括體重減輕、容易口乾、小便頻密及精神狀態較差。糖尿病嚴重時會影響抵抗力，令身體其他部位造成感染，例如皮膚發炎、尿道感染，甚至誘發心臟問題等。

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一般糖尿病患者如血糖偏高，達8至10度（mmol/l） ，病者未必有即時的不適，但應控制血糖水平以避免誘發併發症的機會，如腎臟、心臟或神經線的併發症。她建議空腹時的血糖水平維持於4至6度，進食後一至兩小時內於血糖為8度或以下。

陳智彬補充，一型糖尿病是患者身體製造胰島素的機能出現問題，故可打胰島素針劑幫助；二型糖尿病患者雖能分泌胰島素，但身體對胰島素有抗阻，若及早診斷，起初未必要打胰島素針劑。

她提醒，糖尿病患者要注重日常飲食，控制碳水化合物的攝取，例如減少三餐正餐的份量，每餐之間可吃少量小食，如水果及果仁，同時亦應培養運動的習慣。

除飲食習慣、運動量及藥物外，患者的情緒亦會影響血糖指數。部份患者在工作緊張時，壓力荷爾蒙會導致血糖水平急速升降。另外，女士在經期時的荷爾蒙變化亦會影響血糖水平。

她指，患者可透過血糖機監察血糖水平，亦可用記事本或應用程式記錄飲食及生活習慣，以加快醫生的診斷。

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責任編輯：羅嘉欣