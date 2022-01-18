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【新冠肺炎】東滿樓疑經抽氣扇發生垂直傳播　1至11樓14室住戶需撤離

社會 17:51 2022/01/18

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東滿樓疑經抽氣扇發生垂直傳播，1至11樓14室住戶需撤離。（梁偉榮攝）

本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈未斷。大坑東邨東滿樓再發現居民初步確診，涉居早前43歲確診個案（＃13045）的樓上單位的一名42歲母親及3歲幼童。（詳情即看：【下一頁】）衞生署懷疑大廈出現垂直傳播，港大微生物學系講座教授袁國勇今日（18日）下午到大坑東邨東滿樓視察。

袁國勇表示，環保署及房屋署也發現出現垂直傳播，起初懷疑是糞渠傳播，因614單位指經常聞到臭味，而單位沒有安裝抽風扇，加上長期沒有關窗，惟樓下514單位的廁所及廚房都有很強力抽氣扇，若單位有多人感染，放出的病毒量會經暖空氣向上傳播，不排除經抽氣扇播毒，1至11樓14室住戶需撤離，涉20至30人。

袁國勇指，糞渠位於室內狀況良好，經抽氣扇傳播機會更大。

【TOPick診症室】接種科興疫苗年齡降至5歲　藥劑師崔俊明籲3類兒童不宜打針

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：李榮忠

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