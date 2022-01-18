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【虛假陳述】女子訛稱婚姻狀況為離婚申請公屋　被判監4星期緩刑一年

社會 15:50 2022/01/18

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一名公屋申請人作虛假陳述被法庭定罪。（資料圖片）

房屋署發言人今日（18日）表示，一名公屋申請人作虛假陳述被法庭定罪。

一名公屋申請人在2019年向房屋署遞交的一份申報表裏，申報她的婚姻狀況爲離婚。其後經調查揭發，她事實上已於2013年再婚。根據現行政策，她的公屋申請必須與其配偶一同提出。她承認刻意隱瞞她的婚姻狀況，希望藉此加快獲配公屋。

該名申請人因就申請公屋一事明知而作出虛假陳述，違反了《房屋條例》第26（1）（c）條而被檢控，並於較早前在九龍城裁判法院被裁定罪名成立。裁判官考慮到案情的嚴重性及閱讀過感化報告後，昨日（17日）在九龍城裁判法院判被告監禁4星期（緩刑12個月）及罰款5,000元。

發言人提醒所有公屋申請人，如因違反《房屋條例》第26（1）（c）條，即在申請公屋時明知而向香港房屋委員會作出虛假陳述，而被法庭定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁6個月，相關的公屋申請會因此而被取消，而已入住的公屋單位亦會因此而被房屋署收回。

 

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記者：黃穎津

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