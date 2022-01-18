【小一派位】銅鑼灣軒官現確診個案　小一統一派位中心改至灣仔軒官並設收集箱

▲ 軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）。（資料圖片）

教育局今日（18日）宣布，由於出現2019冠狀病毒病確診個案，本周末灣仔區（12學校網）位於軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）（香港銅鑼灣東院道3號）的統一派位中心，現更改至軒尼詩道官立小學（香港灣仔譚臣道169號），並以收集箱收集「選擇學校表格」。其餘統一派位中心不受影響。

發言人表示，獲教育局書面通知前往軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）辦理選校手續的家長，請留意上述更改統一派位中心地點的安排。家長應填妥隨通知書夾附的「選擇學校表格」，並保留「家長存根」，然後將「選擇學校表格」的「教育局存根」及「代辦選校手續」授權書放進設置於軒尼詩道官立小學統一派位中心的收集箱內。教育局亦會致電相關家長，告知他們上述安排。家長如有任何查詢，可致電2832 7700與教育局學位分配組聯絡。

【小一派位】 小一統一派位選校手續於周六、日進行 教育局籲家長預先填表減少聚集。詳情即看：【下一頁】

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記者：黃穎津