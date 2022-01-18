【失業率】本港失業率連跌10個月至3.9%　羅致光料第5波疫情為消費行業添壓

▲ 政府今日（18日）公布本港最新失業率。（資料圖片）

政府統計處今日（18日）公布，本港去年10至12月的失業率為3.9%，較上一個3個月期間下跌0.2個百分點，連跌10個月，其中建造業、零售、住宿及膳食服務業，以及教育業有相對明顯的跌幅；就業不足率亦微跌0.1個百分點，跌至1.7%。

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根據政府統計處發表最新勞動人口統計數字，經季節性調整的失業率由2021年9至11月的4.1%，下跌0.2個百分點，至同年10至12月的3.9%；就業不足率亦由1.8%，微跌0.1個百分點至1.7%。

與去年9至11月比較，在同年10至12月期間，除社工活動，以及藝術、娛樂及康樂活動分別微升0.1個百分點至2.3%及4%，大部分主要經濟行業的失業率（不經季節性調整）均見下跌，其中建造業、零售、住宿及膳食服務業，以及教育業有相對明顯的跌幅。就業不足率方面，下跌主要見於運輸業，以及教育業。

最新不經季節性調整的失業人數為143,300人，較去年9至11月的158,000人，減少約14,700人；就業不足人數則由70,000人，減少約3,200人至66,800人。

總就業人數由去年9至11月的3,673,300人，上升至去年10至12月的3,680,700人，增加約7,400人；同期總勞動人口則由3,831,300人，下跌至3,824,000人，減少約7,300人。

勞工及福利局局長羅致光指，因應去年10至12月期間經濟持續復蘇，勞工市場在期內繼續改善。他按行業分析，大多數經濟行業的失業率較上一個3個月期間下跌，由於消費氣氛在去年第4季改善，與消費及旅遊相關行業合計的失業率，下跌0.9個百分點至5.4%；其中餐飲服務活動業和零售業的失業率，分別下跌1個百分點及0.9個百分點，至5.9%及5.2%。同時，建造業和教育業的失業率亦顯著下跌。

展望未來，羅致光指，因應近日出現新一波本地疫情，以及因而實施的收緊社交距離措施，與消費相關行業的就業情況在短期內會面對一些壓力，但預料「防疫抗疫基金」新一輪措施能提供紓緩作用，勞工市場在未來數月的發展，將取決於本地疫情及經濟復蘇的步伐，為使本地疫情盡快受控，社會應遵守防疫措施，並努力達至更廣泛的疫苗接種。

他指出，勞工處在去年10至12月平均每月錄得107,334個來自私營機構的空缺，較對上一個3個月期間上升1.4%，並按年上升73.6%。此外，僱員再培訓局於去年10月推出「特別•愛增值」計劃，為受經濟影響的學員提供培訓和津貼，局方已先後完成4期計劃及提供6萬個培訓名額，第5期計劃已於本月推出，為期半年至6月底，讓額外2萬名學員受惠。

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記者：馮琪雅