【Netflix電影】「奇異博士」欺凌初歸弟媳「蜘蛛女」　《犬山記》有望衝擊奧斯卡

▲ 「奇異博士」班尼迪甘巴貝治在《犬山記》演粗獷牛仔。

Netflix出品的電影《犬山記》（The Power of Dog）在金球獎連奪戲劇類別最佳電影、最佳導演大獎，加上之前已在威尼斯影展以及多個電影頒獎禮掃走不少獎項，相信今年奧斯卡上也將再次揚威。

以19世紀美國西部為背景的《犬山記》，有「奇異博士」班尼迪甘巴貝治（ Benedict Cumberbatch）及首代「蜘蛛女」基絲汀鄧肯（Kristen Dunst）主演，卻絕對跟超級英雄電影無關，而是一齣極重內心情感的文藝電影。

▲ 以19世紀西部為背景。

蜘蛛女演苦命人妻

《犬山記》改編自Thomas Savage 寫於1967年出版的西部小說，戲中故事則發在1925年的蒙大拿州，是典型西部牛仔片的背景，但也並非是奇連伊士活式的警匪片，由《鋼琴別戀》女導演珍甘比茵執導的此片，更似是李安《斷背山》的情感故事。

班尼迪甘巴貝治演的主角Phil，跟胞弟George承繼家族牧場多年，性格偏執又粗獷的Phil，因為不滿弟弟娶了一個寡婦Rose（基絲汀鄧肯飾），並把其兒子Peter一同帶來牧場居住，對初歸弟婦看不順起的Phil，就經常當眾欺凌對方，令來到新環境生活的兩母子備受壓力。

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▲ 戲中Peter為母覫展開復仇大計。

雖然看似是「婆媳鬥爭」的肥皂劇，事實影片著眼於兩性以至同性間的鬥爭心理狀態，甘巴貝治演這位極度硬派的牛仔，把內心的嫉妒、憤怒盡埋藏於內心，但在出其不意又會爆發出來，而基斯汀也不再是以前性感活潑的蜘蛛女，更像是一位無所適從的苦命新抱，跟甘巴貝治的暗鬥也極有火花。

同性鬥爭出人意表

劇情發展下去卻又峰迴路轉，Rose兒子Peter因不甘母親經常被欺凌，暗地裡欲對Phil展開復仇大計，而當這個男子愈走愈近，竟又揭開了Phil不為人知內心秘密，結局出人意表。

▲ 「蜘蛛女」基絲汀鄧肯今次演苦命人妻。

過去擅拍女性私密內心的珍甘比茵，這回轉戰男人的情感世界，也是得心應手，甘比貝治爐火純青演技固然令人入戲，而蒼涼遼闊的西部背景，處身其中一眾人物的內心世界和衝突，也就更形強烈對比。

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