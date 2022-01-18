【修哥生日】90歲大壽後輩紛送上祝福　胡楓身壯力健靠每天一個小習慣

▲ 胡楓90歲生日。

今日（1月18日）是修哥胡楓90歲大壽，藝人「大姐明」林建明、蔡康年等透過社交平台在網上向修哥送上祝福。

胡楓本名胡繼修，因為在黑白粵語片時代有時有歌舞演出，舞藝精湛有「舞王修」之稱。到了現在，修哥仍然不時「露兩手」展現舞技，去年以89歲之齡更在紅館舉行《胡楓約你開心派對2021》，活力十足。

90歲腰板挺直

修哥到今腰板挺直、步履穩健，比同齡很多「老友記」都健康，他曾透露養生秘密就是給自己生活動力：「不斷工作令自己覺得更有衝勁，覺得個人還有用處。拍劇雖然要付出體力，但要記對白，而且接觸人多，可令人頭腦靈活。」

他表示與後輩一起工作，連自己都覺得後生了：「總之，有人搵我工作我好開心，不會推的。」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

此外，TOPick曾訪問修哥有何養生秘訣，他表示約在22歲時曾見到一位中年人由需要別人攙扶才能慢慢行走，持之以恆不斷走路，到最後能夠健步如飛 ，才發現行路的益處。

自此，修哥無論在片場或家中，都會走來走去，養成每天行路習慣。他指，行路可促進血液循環，更透露自己從來沒進食補品，至今上鏡依然臉色紅潤：「全世界都知我鍾意行路，日日都行，還有做柔軟體操。」

【養生之道】86歲曾江服血壓藥戒酒保健康 中氣十足跟胡楓同上紅館唱歌

最新影片：陳秀珠訪問

他透露，自己每天至少行1、2個小時：「有時一路行一路哼歌郁下手郁下腳。在家時，我會行來行去。」此外，就算在TVB電視城開工等埋位時，修哥也是「冇時停」，在廠行來行去，他形容稱：「都不知幾舒展。」

每日一杯暖開水

至於飲食方面，修哥食得很清淡：「通常食一碟瓜、一碟菜，或者蒸雞、蒸瘦肉。主要是少油少糖少鹽。」而且就算與親友外出用膳都會食得節制：「無論食自助餐抑或打邊爐，主要係食菜。紅肉白肉都會食，只是分量減少一點。」至於如果要回TVB開工，他會在餐廳食沙律。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

另外，修哥習慣每朝起身都會飲一杯暖開水清腸胃，而且也喜歡湯水：「我飲清潤湯水，好似節瓜瘦肉湯、西洋菜陳腎湯、蓮藕湯，一年四季都係，無咩點飲補湯。」

除保持運動及良好飲食習慣外，保持心境開朗亦十分重要，修哥指快樂之道很簡單：「是個很無所謂的人，每件事也不太介懷。其實，有健康就有快樂。」