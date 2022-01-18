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【院內感染】那打素及天水圍醫院爆耐多藥鮑氏不動桿菌　共涉6名長者

社會 16:45 2022/01/18

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熱門 李嘉欣 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

那打素及天水圍醫院爆耐多藥鮑氏不動桿菌，共涉6名長者。（資料圖片）

雅麗氏何妙齡那打素醫院發言人今日（18日）表示，院內內科病房一名64歲男病人於1月7日經篩查確診帶有耐多藥鮑氏不動桿菌。醫院根據既定指引展開追蹤篩查，發現該病房另外4名病人（1男3女，年齡由83歲至93歲）為耐多藥鮑氏不動桿菌帶菌者。其中一名85歲男病人早前因自身疾病離世，其餘病人正接受隔離治療，情況穩定。

此外，天水圍醫院早前一個內科病房有病人組群確診帶有耐多藥鮑氏不動桿菌，醫院根據既定指引展開追蹤篩查，再發現2名男病人（年齡分別為72歲及83歲）確診帶有耐多藥鮑氏不動桿菌。2名病人已轉往博愛醫院，正接受隔離治療，情況穩定。

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記者：黃穎津
 

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