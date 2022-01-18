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【補血恩物】車厘子含抗氧化營養素可抗癌 營養師拆解每日限量進食24顆原因

保健美顏 17:10 2022/01/18

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熱門 李嘉欣 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

營養師建議，車厘子每日進食不要超過24顆。

今日與減磅戰友Cindy會面，查看她的飲食日誌時，發現她吃了很多車厘子，好奇之下便問個究竟。

作為吃貨的Cindy頭頭是道地說：「最近車厘子當造，家人更買了很多來自澳洲塔斯曼尼亞的品種，大大粒又爽脆，嗯……車厘子不是低卡的食物嗎？」

「車厘子的確是低卡路里的水果，但是所有食物吃多了也會致肥呢！一顆車厘子約5卡，而且含豐富抗氧化營養素，包括花青素、槲皮素和多酚等，有助身體抵抗自由基的傷害，有保護細胞、抗衰老和抗癌等功效。但車厘子始終含果糖，建議每日限量進食24顆之內。」我說。

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Cindy問：「我上網查看，得悉車厘子有補血作用，早前你建議我在經期前多吃高鐵質的食物，那應否多吃車厘子？」

「每顆車厘子有0.24毫克鐵質，而女士每日鐵質建議攝取量為15至18毫克。由此可見，即使每天進食24顆車厘子，也不足以滿足每天建議的攝取量。而且車厘子中的鐵質，屬於非血紅鐵質，人體對非血紅鐵質吸收率只有約3%至8%，所以車厘子並不是吸收鐵質的好來源呢！」我詳細解釋。

Cindy聽罷，吃吃笑道：「雖然知道車厘子都有果糖不應吃過量，而且當中的鐵質也不會被完全吸收，但我仍會繼續吃，因為真的太美味了！」

全文刊於《經濟日報》，原題為《車厘子是補血恩物？》

撰文 : 盧綺欣 營養師

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