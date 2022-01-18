【竹篙灣隔離】港媽一家到銅鑼灣寵物店買糧逗留3分鐘　被通知須隔離：人都癲

▲ 有寵物主人曾短暫到訪銅鑼灣寵物店Little Boss，被要求全家到竹篙灣隔離14天。

本港爆發第五波疫情，其中一名在銅鑼灣寵物店Little Boss工作的23歲女店員在1月17日確診，令部分在指定時間曾到訪寵物店的人士亦受牽連。其中一名寵物主人鄭小姐接受TOPick訪問時表示，曾於15日短暫到訪涉事寵物店，昨晚接獲衞生署查問，獲告知逗留時間不超過一小時，無需到檢疫中心隔離。然而一直到今日，鄭小姐突再被通知，要求全家入住竹篙灣隔離14天，她形容心情相當忐忑：「人都癲。」

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鄭小姐一家上周六（15日）去銅鑼灣寵物店為所飼養的寵物兔買草，她受訪時表示一家人大約在店內逗留了3至5分鐘。然後昨晚（17日）就接獲衞生署職員致電，向她了解情形：

昨晚打俾我問停留咗幾耐，我話大約3至5分鐘，佢哋當時話不過一小時不用入竹篙灣，叫我放心。

今日下午，鄭小姐再接獲衞生署通知，表示有寵物店客人確診，要求她一家準備入住竹篙灣隔離14日。鄭小姐形容當下心情是「人都癲」，直言不想在檢疫中心內過新年。

鄭小姐表示自己一家人都有接種疫苗，就讀中一的女兒尚未考完試，而學校不設補考。在接獲衞生署通知後，鄭小姐已把情形傳達給學校。目前一家正在等候接送至檢疫中心，問到如何看待是次安排？她就表示：「有小小急，唔知要等幾耐才有人來接。」而她被告知將在本月30日完成隔離。

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責任編輯：羅嘉欣