【教師罪成】涉要求女生作情婦肆意非禮　教師罪成官斥不應濫用地位

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37歲已婚男教師涉於8年前要求15歲女學生成為情婦後，趁妻子不在家時邀請女生到家中溫書，其間撫摸及親吻女生，又教導女生替自己手淫。涉案教師早前否認非禮等兩罪，案件於區域法院經審訊後，法官今（18日）裁定罪成。法官裁決時指，無論所受的引誘多大，教育工作者都不應濫用其地位及學生的信任率性而為。法官將案件押後至3月18日進行求情及判刑，以索取相關報告，被告還押侯判。

被告C.C.H.（37歲，中學教師），早前否認1項向16歲以下兒童作出猥褻行為及1項非禮罪，指他於2013年11月29日，在其住所向未滿16歲的X作出猥褻行為，另於2015年3月某日，非禮15歲的X。

法官裁決時指，X在法庭的證供清楚堅定及充滿細節，作供時雖偶有遲疑，亦承認她忘記部份詳情，但仍能把成年人亦感尷尬的情節說出。在觀其作供時的神態，再考慮過其證供內容，法庭認為她已將事件經過如實道來。

法官又形容X與被告的關係複雜，X不能接受被告對她所作的行為，但其行為卻顯示對被告有愛慕之意。從事後兩人的合照及X寫給被告的信，反映出兩人的親暱關係。法庭不能完全排除X有意引誘被告作出上述越軌的行為，但亦懷疑X當時並不清楚自己的意願。

法官又指，兩人在身份、閱歷等均不對等，正好解釋了X口中所指對被告有防備，但又保持關係，對其愛慕之心不減，甚至在畢業、離開學校及負笈美國後回港，仍與被告保持聯絡。事發時X只有14及15歲，故法庭裁定她可能實際上同意或在半推半就之下，令被告以為已經得到同意。

法官又指，教育工作者比一般成年人的責任更重，無論所受的引誘多大，都應該有基本的自制能力，以學生福祉為重，不應濫用其地位及學生的信任率性而為。

法官又指，被告與X通話引申出兩人關係曖昧，被告亦多次發出十分露骨的言詞，但X卻沒有受到冒犯的表現。法官指X的證供已令法庭在毫無合理疑點下，裁定被告干犯兩項罪行。法官將案件押後至3月18日進行求情及判刑，以待索取被告的背景報告及X創傷報告，其間被告還押侯判。

案情指，被告於2013年11月為X的數學老師，而X當時14歲，其間被告曾要求X作他的情婦。兩人除教學外，亦有在社交平台溝通，被告亦不時駕車接送X。及至11月19日，被告邀請X到家中溫習，起初被告在房間中休息，及後再將X帶到房間，撫摸其胸部及要求X替他手淫。

及至2015年3月中某日，被告駕車接X到住所後，在沙發上壓在X身上，用雙腳夾著X及吻其嘴和臉。被告又於睡房內撫摸其胸部及非禮其下體，最終X在2019年時於同學聚會上提及事件後始揭發事件。

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記者：梁錦麟