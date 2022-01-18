【新冠肺炎】大坑東邨東滿樓女戶主與3歲女染疫　為早前確診者樓上住戶

▲ 大坑東邨東滿樓出現垂直傳播情況。

本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈未斷。大坑東邨東滿樓再發現居民初步確診，涉居早前43歲確診個案（＃13045）的樓上單位的一名42歲母親及3歲幼童。（詳情即看：【下一頁】）衞生署懷疑大廈出現垂直傳播，衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮與港大微生物學系講座教授袁國勇今日（18日）下午到大坑東邨東滿樓視察。

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歐家榮表示，43歲確診個案（＃13045）從巴基斯坦抵港，早前在油麻地香港海景絲麗酒店完成檢疫後返回家中，住514單位，其後她在1月14日確診，並驗出帶Omicron BA.2亞型病毒。當局在1月15日將其5名同住家人送往檢疫中心，同日曾圍封大坑東邨東滿樓，但當時並未有發現有陽性個案。1月16日，其5名家人檢測全部呈陽性，沒有病徵。在1月17日，住614單位的2名人士確診，涉及42歲婦人及3歲女童，她們的同住3名家人檢測暫呈陰性。

袁國勇表示，環保署及房屋署也發現出現垂直傳播，起初懷疑是糞渠傳播，因614單位指經常聞到臭味，而單位沒有安裝抽風扇，加上長期沒有關窗，惟樓下514單位的廁所及廚房都有很強力抽氣扇，若單位有多人感染，放出的病毒量會經暖空氣向上傳播，不排除經抽氣扇播毒，1至11樓14室住戶需撤離，涉20至30人。

袁國勇指，糞渠位於室內狀況良好，經抽氣扇傳播機會更大。詳情即看：【下一頁】

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記者：黃穎津