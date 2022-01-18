【寵物群組】梁卓偉指人道毁滅方案經多名專家同意　倉鼠與人類生物特徵相似易現傳播

▲ 政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉。

本港爆發第五波疫情，其中一名在銅鑼灣寵物店Little Boss工作的23歲女店員在1月17日確診，中心對Little Boss確診寵物店內共125個樣本進行化驗，涉有78隻倉鼠、免仔等，當中有11個樣本呈初步陽性反應，全部來自倉鼠，而其他動物暫時呈陰性反應，會對全部動物作人道處理。他又稱，全港有供售倉鼠店舖需要暫停營業，對店內動物會進行測試及人道毁滅，對倉鼠以外動物，亦會作檢測，直至呈陰性，才可以恢復營業（詳情即看【下一頁】）。

政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉於今(18日)舉行線上記者會。他透露，今早專家已開會，當局處理的手法是他們經風險評估後專家同意的方案。他解釋，全球專家學者測試病毒都選擇倉鼠做動物模型，因為倉鼠的生物特徵與人類十分相似，「大家易互相感染」。而有關倉鼠疑與人類互相感染的個案暫時已有2宗病例，原因仍有待確定未來一兩日的病毒測試，包括動物的全基因排序及人類的全基因排序等調查，再了解詳細原因。不過正正由於現在仍有很多未知因素，而倉鼠容易與人類傳播病毒，故認為當局有必要做果斷措施，「所以點解會咁急做這一步行動」。

他又提到，荷蘭去年中出現水貂感染新冠病毒後再傳給人類的個案後，當地養殖場大量宰殺水貂，故今次事件並非單一個案。

涉事寵物店於去年12月22日進口1080隻，及本月7日進口838隻倉鼠。被問到為何兩個批次的倉鼠均需人道毁滅，及檢測出陰性的倉鼠亦需要人道毁滅，他指，鼠與鼠之間與2人類同樣可互相傳染，故2個批次進口有陽性「全部都有潛在風險，而且風險不低」。

他又指，雖然當局調查認為1月7日進口的批次是最大風險，惟第二個案#13059母親與女兒於1月8日到銅鑼灣店舖更換倉鼠籠予家中倉鼠，而家中倉鼠則於1月4日由女兒自行在該店購買，首宗個案#13047售貨員與患者有可能在1月8日有接觸後令患者染疫，但同樣有可能女兒於1月4日買完倉鼠後帶回家感染到母親，不能夠排除有這樣的可能性。

他認為，現時最大可能是23歲售貨員(#13047)傳染到該名女患者，但強調現階段仍不能排除其他可能性；又指今次事件有部分倉鼠已賣出，期望市民顧及公共衞生可交還當局處理，但強調不要自行「不人道地處理」。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：洪芷晴